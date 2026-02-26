Retour sur la visite d’Emmanuel Macron en Inde : un « Partenariat stratégique global spécial » autour de l’IA.

Le président français Emmanuel Macron a donc effectué du 17 au 19 février 2026 sa quatrième visite officielle en Inde en envoyant un signal fort de continuité et d’ambition, alors que New Delhi et France ont élevé leur partenariat stratégique de longue date au rang de « Partenariat stratégique global spécial ».

L’AI Impact Summit de New-Delhi a marqué une nouvelle étape dans l’une des relations les plus fiables et durables de l’Inde avec un partenaire occidental.

Hommage à Mumbai, priorité à l’innovation

Dès son arrivée en Inde, le président Macron a rendu hommage aux victimes des attentats terroristes du 26/11 — un geste soulignant la solidarité de la France avec l’Inde dans la lutte contre le terrorisme.

Le président français a suscité l’attention des médias en effectuant un jogging matinal à Mumbai. Plus sérieusement, les deux dirigeants ont inauguré virtuellement la ligne d’assemblage final de l’hélicoptère H125 mise en place par Airbus et Tata Advanced Systems à Vemagal, dans l’État du Karnataka — la première installation d’assemblage d’hélicoptères du secteur privé en Inde.

Les dirigeants ont également officiellement lancé l’Année de l’Innovation Inde-France, qui donnera lieu à des événements collaboratifs tout au long de 2026 autour de l’intelligence artificielle, des technologies numériques, de la résilience climatique, de la culture et des écosystèmes de startups.

Un Forum d’innovation Inde-France s’est tenu à Mumbai, et une cérémonie au Gateway of India a marqué le lancement officiel de cette année dédiée à l’innovation.

D’un partenariat stratégique à un partenariat « global spécial »

L’Inde et la France ont établi un partenariat stratégique en 1998. En 2023, lors du 25e anniversaire de ce partenariat, les deux pays avaient dévoilé la feuille de route Horizon 2047, destinée à orienter la coopération sur les 25 prochaines années.

Aujourd’hui, avec une relation couvrant la défense, l’espace, l’énergie nucléaire, la sécurité indo-pacifique, l’action climatique et les technologies émergentes, les deux dirigeants ont convenu d’élever leurs relations au rang de Partenariat stratégique global spécial.

Les responsables ont décrit cette évolution comme la reconnaissance de la profondeur et de la constance de la confiance politique, de l’expansion de la coopération dans les technologies critiques et émergentes, de l’alignement face aux défis mondiaux, notamment la transition énergétique et la stabilité géopolitique, d’une forte collaboration dans la lutte contre le terrorisme.

Un Dialogue annuel des ministres des Affaires étrangères sera désormais institutionnalisé afin de suivre la mise en œuvre de la feuille de route Horizon 2047 et d’aborder les évolutions stratégiques.

Défense, technologies et minerais critiques

La défense reste un pilier de la relation. L’Inde a récemment finalisé l’acquisition de 26 avions Rafale Marine auprès de la France, et les discussions lors de cette visite ont encore renforcé la coopération industrielle de défense.

Parmi les résultats clés obtenus : le déploiement réciproque d’officiers de l’armée de terre indienne et des forces terrestres françaises, la création d’un Groupe conjoint de développement de technologies avancées, une déclaration d’intention conjointe sur la coopération dans les minerais critiques, le renforcement de la collaboration dans l’aéronautique et la formation professionnelle.

L’inauguration de la ligne d’assemblage des hélicoptères H125 a mis en lumière la montée en puissance de la coproduction dans le cadre de la stratégie indienne de fabrication de défense.

Science, IA et coopération en santé

L’innovation et la technologie ont dominé les annonces. Parmi les principales décisions : le lancement du Réseau d’innovation Inde-France, la création d’un Centre indo-français des sciences et technologies numériques à l’IIT Mumbai, le lancement du Centre indo-français pour l’IA en santé mondiale à l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), qui sera inauguré à Delhi, la coopération entre le Département indien de la science et de la technologie et le CNRS, principale institution de recherche scientifique française. Une lettre d’intention entre le Département indien de biotechnologie et l’ANRS sur la recherche en maladies infectieuses sera signée. Est aussi prévue la création d’un Centre Inde-France des sciences de la santé métabolique à l’Institute of Liver and Biliary Sciences.



Les responsables ont souligné que l’intelligence artificielle, les infrastructures publiques numériques et l’innovation en santé constitueront l’épine dorsale de la prochaine phase de coopération.

Commerce et accord sur la double imposition

Le commerce bilatéral entre l’Inde et la France s’élève actuellement à environ $13 milliards et a doublé au cours de la dernière décennie.

Afin de faciliter davantage les flux d’investissement et de commerce, les deux parties ont signé un protocole modifiant la Convention visant à éviter la double imposition (DTAA), mettant à jour ses dispositions pour refléter les réalités économiques contemporaines.

Selon les responsables, l’accord révisé réduira les obstacles fiscaux pour les entreprises et les professionnels, favorisant des investissements transfrontaliers plus fluides.

Position ferme contre le terrorisme

Le soutien français dans la lutte contre le terrorisme a constitué un thème majeur de la visite. L’hommage rendu par le président Macron à Mumbai et ses déclarations publiques réaffirmant l’engagement à combattre le terrorisme « sous toutes ses formes et manifestations » ont été décrits par les responsables indiens comme reflétant la « profondeur de la confiance stratégique » entre les deux pays.

La France a constamment soutenu l’Inde sur les questions de lutte contre le terrorisme dans les forums multilatéraux.

Delhi et le Dommet sur l’IA

Le président Macron s’est aussi rendu à New Delhi pour inaugurer le Centre France-Inde pour l’IA et la santé mondiale à l’AIIMS, participer à un dîner de gala organisé pour les dignitaires participant au Sommet sur l’IA, et prendre part au Sommet sur l’IA avant de retourner en France.



Cette visite faisait suite au déplacement du Premier ministre Modi en France l’an dernier, où les deux dirigeants ont coprésidé le Sommet d’action sur l’IA organisé à Paris.

Un partenariat dans un monde incertain

Dans un contexte d’instabilité géopolitique en Asie occidentale, du conflit en Ukraine et de compétition technologique mondiale, les responsables indiens ont décrit la relation Inde-France comme un « phare de stabilité ».

Avec l’élévation au rang de Partenariat stratégique global spécial, les deux pays signalent que leur coopération ira au-delà des intérêts bilatéraux pour contribuer à la gouvernance mondiale dans des domaines tels que la sécurité indo-Pacifique, la transition climatique, les technologies critiques, la réforme du multilatéralisme.





Alors que 2026 se déploie comme l’Année de l’Innovation, New Delhi et Paris semblent déterminées à transformer la confiance stratégique en collaboration concrète dans les domaines de la défense, de la technologie et des initiatives centrées sur les populations — renforçant un partenariat qui s’est développé de manière constante depuis près de trois décennies.

La Rédaction d’Opinion Internationale