La visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël appartient incontestablement à cette catégorie rare. En foulant le sol israélien pour rencontrer Benjamin Netanyahu et en s’exprimant devant la Knesset,…
Samedi 28 février 2026, événement assez rare : nous vivrons un alignement de pas moins de 6 planètes. Mercure, Venus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s’offriront à nous simultanément. De quoi perturber nos…
Le Salon international de l’agriculture bat son plein à Paris jusqu’au 1er mars. L’occasion de manifester notre solidarité avec les agriculteurs et notamment les éleveurs dont malheureusement cette année les bovins ne seront…
Un rapport récent de Citrini Research (Institut de recherche spécialisé sur les dynamiques dans les investissements en actions) a agité les marchés et les esprits. Son scénario : une accélération brutale de l’intelligence artificielle,…
Le collectif Némésis hausse le ton face aux accusations relayées par L’Humanité. Dans un communiqué publié mardi 24 février, l’organisation féministe annonce avoir déposé plainte pour diffamation, dénonçant une « intoxication grossière…
Le débat économique actuel est saturé par la crainte omniprésente de voir l’intelligence artificielle et l’automatisation par l’IA rendre l’action humaine inutile. On nous prédit la fin des centres d’appels, la disparition…
La découverte de tags appelant au meurtre contre la famille Rothschild, lundi 16 février, illustre la porosité dangereuse entre les théories du complot internationales et une haine antijuive qui s’accentue en France.…
Max Orville bonjour. Vous êtes ancien député européen, martiniquais d’origine et installé à Créteil. Vous êtes candidat aux élections municipales de Créteil sur la liste conduite par Thierry Hebbrecht. Quels sont les…