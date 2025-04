Johan Ramirez : “Mon obsession ? transformer la complexité digitale en opportunité de business y compris pour les PME”

Derrière chaque entrepreneur à succès se cache une histoire singulière. Celle de Johan Ramirez en est une parfaite illustration. D’origine colombienne, ce passionné de psychologie et de digital a su allier ses compétences et son goût pour l’innovation pour bâtir un projet ambitieux : Café Agence Web.

Après des études en psychologie, il bifurque vers le digital, attiré depuis toujours par le webdesign et la direction artistique. Fort de cette double compétence – la compréhension des besoins humains et la maîtrise des outils numériques – Johan affine son expertise en UX Design et Design Thinking et en stratégie digitale. Cette transition ne relève pas du hasard : il voit dans le digital un terrain propice à la créativité et à l’optimisation des expériences utilisateur.

Café Agence Web : plus qu’une agence, une approche stratégique

En 2016, Johan Ramirez fonde Café Agence Web, une agence qui se distingue par son approche alliant technologie et proximité humaine. Le nom, loin d’être anodin, reflète ses origines et sa philosophie : instaurer avec ses clients une relation simple et chaleureuse, à l’image d’une conversation autour d’un café, symbole de rencontre, de chaleur et d’authenticité comme en Colombie. Mais derrière cette convivialité se cache une expertise redoutable. « Nous ne créons pas simplement des sites web, nous concevons des expériences digitales stratégiques en laissant place à notre créativité » souligne notre entrepreneur.

Café Agence Web ne se contente pas de livrer des plateformes numériques. L’agence accompagne les entreprises dans leur croissance digitale grâce à une méthodologie éprouvée qui repose sur un branding stratégique, une expérience utilisateur et une accessibilité à l’intelligence artificielle notamment pour les PME en en démocratisant les outils.

L’intelligence artificielle au service des PME

Effectivement, l’un des grands défis que s’est fixé Johan Ramirez est de rendre l’intelligence artificielle accessible aux petites et moyennes entreprises. Si cette technologie est souvent réservée aux grands groupes disposant de ressources conséquentes, Café Agence Web travaille à son intégration au sein de structures plus modestes.

C’est l’expérience-client que l’agence a décidé de développer en concevant par exemple un module d’intelligence artificielle pour une entreprise du bâtiment, capable d’automatiser la création de devis en fonction des préférences des clients et des spécificités des projets. Ce projet illustre la capacité de Johan et de on équipe à adapter des solutions high-tech aux besoins concrets des entrepreneurs. « La technologie doit être un levier, pas un frein. Nous voulons donner aux PME les moyens d’innover sans exploser leur budget » commente-t-il.

Une différenciation clairement affichée

Dans un secteur aussi concurrentiel que le digital, Café Agence Web parvient à tirer son épingle du jeu. Johan insiste sur l’importance du relationnel. Il sait que son meilleur atout est de convaincre par la qualité de ses prestations. « Pour chaque projet, notre défi est d’être écoutés par les bons interlocuteurs pour démontrer notre savoir-faire » s’enthousiaste Johan.

Chaque projet est conçu sur mesure, en tenant compte de l’identité et des objectifs du client. Grâce à une veille constante sur les évolutions technologiques, l’agence garantit des solutions à la pointe de l’innovation répondant aux besoins spécifiques du prospect. « Beaucoup pensent que ces avancées se font naturellement, mais en réalité, chaque innovation représente un travail complexe, des tests rigoureux et une expertise approfondie. Notre rôle est de traduire ces technologies en solutions accessibles et fonctionnelles pour nos clients, en maitrisant nos coûts » détaille notre jeune chef d’entreprise.

Si Café Agence Web a su séduire de grands comptes comme BNP Paribas, Alcatel Submarine Networks, Keolis, la Macif…, Johan Ramirez mise aussi sur les PME et TPE, conscientes de l’importance du digital mais souvent réticentes à franchir le cap par manque de moyens ou d’expertise. « Nous avons longtemps travaillé essentiellement avec des grands groupes, mais nous avons compris qu’une stratégie équilibrée nécessitait aussi des clients plus petits. Cela nous permet d’être plus indépendants et de diversifier nos sources de revenus » commente Johan. Aujourd’hui, l’agence tend vers un modèle à 60 % grands comptes et 40 % PME, un ajustement stratégique pour pérenniser son développement.

Un entrepreneur résilient face aux défis

Comme tout entrepreneur, Johan Ramirez a connu des échecs et des leçons à tirer. L’un des plus marquants fut la tentative d’expansion de son agence en Colombie, qui s’est soldée par un échec en raison des différences culturelles et du contexte économique imprévisible.

Mais loin de se laisser abattre, Johan a su rebondir et perfectionner son approche. Il sait désormais que l’anticipation, la gestion rigoureuse et l’adaptabilité sont les clés du succès. « Mes meilleurs alliés aujourd’hui, ce sont mon comptable et mon banquier. J’ai compris que pour grandir, il fallait maîtriser tous les aspects de son entreprise, pas seulement la création et l’innovation » avoue-t-il.

Loin du modèle classique des agences web, Johan a structuré son entreprise autour d’une équipe recentrée aux expertises complémentaires. Mathieu, intégrateur web, Dimitri et Fabio, data scientists, spécialisés en intelligence artificielle et en modèles de langage, Alejandra, directrice marketing, en charge du branding et de la stratégie digitale et Johan lui-même, UX/UI designer, chef d’orchestre des expériences utilisateur et stratège digital. À court terme, Johan Ramirez souhaite consolider la position de Café Agence Web sur le marché français, avec une volonté claire : se développer sans perdre en qualité, sérénité et en créativité.

Son ambition ? Accélérer l’intégration de l’IA dans les outils numériques accessibles aux PME, tout en garantissant un service toujours plus personnalisé et humain. « La croissance est essentielle, mais pas au détriment de notre ADN. Je veux que mon agence reste un lieu où l’innovation et la créativité s’épanouissent, sans perdre cette proximité avec nos clients » conclut Johan.

Propos recueillis par Géorgia Sarre-Hector