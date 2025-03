Cosme Asseya gérant de la filiale française de Dlubal Software : « Grâce à l’IA c’est aujourd’hui possible de construire plus vite, plus sûr et plus durable »

À 42 ans, Cosme Asseya incarne une nouvelle génération d’ingénieurs pour qui la construction repose autant sur l’expertise technique que sur la puissance des outils numériques. Gérant de la filiale française de Dlubal Software, éditeur allemand de logiciels de calcul de structure* qui joue un rôle clé depuis 35 ans dans l’évolution du secteur en France et à l’international. « Aujourd’hui, il est devenu impensable pour les professionnels de la construction de travailler sans outils numériques performants », affirme Cosme Asseya.

D’origine béninoise, il choisit l’Allemagne pour ses études d’ingénierie. « L’Allemagne a toujours été reconnue pour la qualité de ses formations techniques. C’était une évidence pour moi », explique-t-il. Il décroche une licence professionnelle en génie civil à la Hochschule RheinMain, puis un Master 2 en calcul de structures à l’Université des Sciences Appliquées de Francfort. Son parcours académique lui permet d’acquérir une expertise pointue en analyse et conception de structures complexes, ainsi qu’en gestion d’équipes.

Après une première expérience chez GUT Ingenieure en Allemagne, où il travaille sur des projets variés allant des maisons individuelles aux infrastructures agricoles, il rejoint Dlubal Software, toujours en Allemagne, en 2012 comme ingénieur technico-commercial. « Ce poste m’a permis de combiner mon expertise technique et mon goût pour l’échange avec les professionnels du secteur », raconte-t-il. Trois ans plus tard, il prend les rênes de la filiale française, un défi qu’il relève avec détermination. « Il a fallu structurer l’équipe, développer notre présence sur le marché français et accompagner nos clients dans l’adoption de nos solutions », explique notre neo-Parisien.

Dlubal Software est aujourd’hui un acteur incontournable du calcul de structure. Ses logiciels sont utilisés dans plus de 130 pays par près de 130 000 utilisateurs pour concevoir des bâtiments, des ouvrages d’art et même des infrastructures nucléaires. « Nos solutions permettent de garantir la stabilité et la résistance des structures, en tenant compte des contraintes les plus exigeantes, conformes aux réglementations en vigueur dans chaque pays », précise Cosme Asseya.

Dlubal Software mise également sur l’intelligence artificielle et la modélisation en temps réel pour révolutionner la manière dont les ingénieurs conçoivent leurs projets. « L’IA ne remplacera pas l’ingénieur, mais elle lui permet de gagner en précision, en efficacité et en temps de calcul. Là, où il fallait une semaine, désormais une seule demi-journée est nécessaire. Nous vivons une véritable révolution », se réjouit Cosme Asseya. Dlubal Software a d’ailleurs été primé en 2024 aux Constructions Awards en Angleterre, pour MIA, son assistante virtuelle capable de répondre aux questions techniques des utilisateurs 24/24 – 7/7. « C’est une avancée majeure pour nos clients », se félicite-t-il.

Convaincu que l’avenir passe aussi par la formation, Dlubal Software œuvre pour rendre ses logiciels accessibles aux étudiants et aux universités. « Nous avons un vrai défi à relever : attirer plus de jeunes vers les métiers de l’ingénierie mais aussi leur donner les bons outils dès leurs études », insiste-t-il. Cosme Asseya intervient régulièrement dans les écoles et accompagne des projets de recherche pour favoriser l’innovation dans la construction. « Travailler avec les étudiants est essentiel pour notre innovation. Ils apportent de nouvelles idées et perspectives pour l’amélioration continue de nos méthodes de calcul » détaille Cosme Asseya.

Mais au-delà de la technologie, c’est la durabilité qui guide désormais la vision de Dlubal Software. « L’avenir de la construction passe par l’optimisation des matériaux et le réemploi », affirme Cosme Asseya. L’économie circulaire, la construction modulaire et la réduction de l’empreinte carbone sont des enjeux majeurs pour le secteur. « Nous devons repenser nos méthodes pour bâtir plus intelligemment, avec moins de ressources et plus de respect pour l’environnement », souligne-t-il. « Aujourd’hui, grâce aux calculs, aux nouveaux composants et matériaux, nous sommes en mesure de construire puis de déplacer les bâtiments. Un exemple récent est par exemple le Grand Palais éphémère de Paris 2024 ». « C’est ça le futur de la construction » se réjouit-il.

Pour Cosme Asseya, chaque projet est un défi, une équation à résoudre, une opportunité d’innover. « Aujourd’hui, c’est très compliqué pour les professionnels de la construction de travailler sans outils. Avant, tout pouvait être fait à la main, mais avec la complexité des normes, on ne peut plus se passer de logiciels », analyse-t-il. Son parcours, jalonné d’expériences techniques et managériales, illustre cette quête permanente d’excellence et d’adaptation aux nouvelles réalités du secteur. Et à en croire la trajectoire de sa jeune carrière jalonnée de défis relevés et une vision tournée vers l’avenir, Cosme Asseya est bien plus qu’un ingénieur. Il est un bâtisseur du futur, convaincu que l’innovation et l’engagement peuvent transformer durablement le monde de la construction.

* Un logiciel de calcul de structure est un outil indispensable pour les ingénieurs et architectes afin d’analyser et concevoir des bâtiments et infrastructures. Il permet de simuler les contraintes exercées sur une structure, comme le vent, la neige ou les charges d’exploitation, et d’optimiser sa résistance et sa stabilité. Grâce à des algorithmes avancés, ces logiciels intègrent les normes de construction en vigueur et facilitent la modélisation 3D. Ils réduisent le risque d’erreur humaine et accélèrent la conception des projets.

