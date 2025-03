Kelly Massol : « Il nous faut plus d’ambition féminine ! Seulement 12 % des femmes sont à la tête des PME françaises. »

Ce 3 mars 2025, dans les locaux du Hub Bpifrance à Paris, a été lancé officiellement, en présence des ministres Aurore Bergé et Clara Chappaz, la deuxième édition du concours “101 femmes entrepreneures”. Une saison pour ce qui constitue à la fois un prix et un programme, portés par Bpifrance à l’initiative de l’État et qui met en lumière les parcours inspirants de femmes dirigeantes à fort potentiel. Ce programme, lancé par la banque publique d’investissement (BPI), vise à promouvoir la diversité et l’égalité dans le monde des affaires, en soutenant des entrepreneures qui contribuent à transformer l’économie française par leur vision et leur engagement.

Parmi les « inspirantes » de cette nouvelle édition, Kelly Massol, entrepreneure aguerrie et désormais présidente du réseau Les Premières, a rappelé qu’ « il y a un rôle en termes de communication. Une responsabilité des journalistes. On me demande si ça a été difficile, quels ont été mes obstacles, comment j’ai concilié vie perso-pro… On ne me demande pas mes statistiques, on ne me demande pas ma croissance, on ne me demande pas les impôts que je paie ! Il faut que ça change ». Une prise de paroles très applaudies par l’assemblée.

Cette femme de pouvoir et résolument optimiste illustre non seulement la réussite entrepreneuriale, mais aussi son rôle de modèle pour toute une génération de femmes qui osent entreprendre.

Son histoire personnelle a déjà inspiré de nombreuses femmes : en 2004, face au manque de produits adaptés aux cheveux texturés, Kelly Massol crée le forum « Boucles et Cotons », rassemblant rapidement 30 000 membres. Identifiant une opportunité, elle lance en 2009 Les Secrets de Loly avec seulement 1 500 euros, fabriquant des produits naturels dans sa cuisine. Aujourd’hui, sa marque est valorisée à 70 millions d’euros, compte plus de 20 salariés et est distribuée dans 4 000 points de vente à travers 56 pays.

En 2023, Kelly Massol rejoint le jury de l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, aux côtés de Tony Parker et Marc Simoncini, renforçant sa visibilité et son influence dans le monde entrepreneurial.

Kelly Massol incarne l’audace et la détermination de l’entrepreneuriat français. Née à Gonesse en région parisienne, d’un père martiniquais et d’une mère guadeloupéenne, elle est élevée par sa grand-mère, Dorothée Ravel-Vingot, l’une des premières professeures de mathématiques noires à la Sorbonne.

Au-delà de sa réussite personnelle, Kelly Massol incarne un symbole fort de l’empowerment féminin. Son histoire prouve qu’il est possible de briser les barrières et de s’imposer dans un secteur ultra-compétitif, tout en restant fidèle à ses valeurs : des produits naturels, une approche inclusive et une volonté farouche de répondre aux besoins des cheveux texturés, longtemps ignorés par l’industrie cosmétique traditionnelle.

En mettant en lumière des femmes comme Kelly Massol, le programme « 101 femmes entrepreneures » de la BPI contribue à changer la donne et à ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeantes prêtes à transformer le monde économique avec audace, innovation et détermination.

Et lorsque Kelly Massol prend les rênes du réseau d’incubateurs associatif Les Premières, elle vise à transformer l’ambition des femmes en création de richesse, alors que seulement 12% sont à la tête des PME françaises. Kelly Massol apporte un nouvel élan pour l’association et souhaite multiplier les initiatives et les soutiens pour outiller les femmes entrepreneures face aux freins qu’elles rencontrent dans leur parcours.

A l’instar de Kelly Massol, l’avenir des femmes est résolument dans l’entrepreneuriat.

Géorgia Sarre-Hector