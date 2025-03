Damien Grangiens : “Plateya, l’expérience premium de l’assistanat exécutif nouvelle génération.”

À 36 ans, Damien Grangiens est bien plus qu’un simple entrepreneur breton. Il est un stratège du changement, un architecte de l’efficience et un pionnier de la transformation des métiers de l’assistanat exécutif. Avec un parcours de 13 ans au sein de groupes internationaux, dont un poste clé chez Mitsubishi France et Belgique, il a acquis une vision globale du leadership et du pilotage d’entreprise. De la logistique à la finance en passant par les ventes, il a exploré tous les rouages d’une business unit avant de décider de mettre son expertise au service des dirigeants.

Son aventure entrepreneuriale débute avec une mission claire : accompagner les leaders dans leur transformation. Coach en leadership pour cadres dirigeants, politiciens et grands patrons du CAC 40, il identifie une problématique majeure : la résistance au changement. Face à l’évolution technologique et aux nouvelles dynamiques économiques, il perçoit un manque criant d’accompagnement structuré pour les chefs d’entreprise. De cette prise de conscience naît un concept révolutionnaire : Plateya.

Plateya : la révolution de l’assistanat exécutif

Loin d’être une simple agence de mise en relation, Plateya se positionne comme un accélérateur de talents. Son objectif ? Transformer le rôle d’assistant exécutif en un véritable levier stratégique pour les entreprises. Damien l’explique avec passion : « l’assistant exécutif n’est plus un simple gestionnaire de planning. Il devient un chef de projet, un pilote de la transformation, capable d’anticiper et de structurer l’organisation du dirigeant avec une vision proactive. »

Le nom même de l’entreprise est un clin d’œil à la philosophie grecque : Plakoudia, la place de la sérénité, où Socrate aidait les dirigeants à clarifier leur pensée. Un parallèle audacieux qui illustre parfaitement la mission de Plateya : offrir aux entrepreneurs une assistance de haut niveau pour libérer leur esprit et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Un marché en pleine ébullition

L’assistanat indépendant connaît une croissance fulgurante à l’international. Aux États-Unis, ils sont déjà 15 millions de freelances à occuper ce rôle clé. En France, le mouvement prend de l’ampleur, porté par une quête de flexibilité et d’indépendance croissante. Les entreprises, de leur côté, recherchent des solutions plus agiles et rentables face à la rigidité des structures salariales traditionnelles. « Aujourd’hui, embaucher un assistant à plein temps représente un coût considérable. Le freelance apporte une solution flexible, efficace et immédiatement opérationnelle avec des compétences transposables de ses précédentes expertises », souligne Damien. Et les chiffres lui donnent raison : chaque année, le nombre de freelances en France double, preuve que l’évolution du travail est en marche.

Ce qui distingue Plateya

Contrairement aux plateformes classiques de mise en relation, Plateya ne se contente pas de jouer les intermédiaires. Damien a conçu un véritable écosystème de formation et d’accompagnement pour ses talents. Chaque assistant intégré au programme suit un processus de sélection rigoureux : seuls 3% des candidats rejoignent la communauté.

Une fois admis, ils bénéficient de formations sur des sujets stratégiques : intelligence artificielle, automatisation, RSE, cybersécurité… L’objectif ? Leur permettre d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle aux dirigeants qu’ils assistent. En parallèle, Plateya propose un suivi personnalisé avec du coaching à la carte et une plateforme de mise en relation ultra-qualifiée. « Nous ne sommes pas une marketplace », insiste Damien. « Nous sommes un accélérateur de carrières et un catalyseur de performance pour les entreprises. »



Une communauté de talents sélectionnés

Le profil des assistants intégrés chez Plateya est varié, mais tous partagent un point commun : une expertise pointue et une envie d’évoluer. Certains cumulent plus de 15 ans d’expérience en entreprise, d’autres viennent de domaines inattendus, comme la recherche scientifique ou l’entrepreneuriat. Damien prend même des paris audacieux en transformant des profils atypiques en assistants nouvelle génération.

Les entreprises, elles, bénéficient d’un sourcing de qualité et d’un accompagnement sur mesure. Plateya ne se contente pas de leur proposer des profils : la plateforme s’assure d’un matching précis entre les besoins de l’entreprise et les compétences de l’assistant. Un Customer Success Manager dédié confirme chacun des besoins avec les clients et suit chaque collaboration pour garantir une intégration optimale. « Je suis très soucieux de l’expérience client » insiste Damien « je veux que Palteya soit reconnue pour son accompagnement premium ».

Une vision d’avenir

Si l’assistanat a longtemps été perçu comme une fonction d’exécution, Damien voit en lui un poste clé dans la transformation des entreprises. À ses yeux, l’avenir de la profession se divise en deux tendances : des missions courtes et basiques ( gestion administrative, réservation de billets, rédaction de documents), des missions stratégiques et à forte valeur ajoutée : pilotage de projets de transformation, digitalisation, gestion de la conformité réglementaire. Plateya mise sur la seconde catégorie, celle qui façonne à l’excellence les assistants personnels de demain.

Un entrepreneur multi-casquettes

Plateya n’est que l’un des quatre projets de Damien Grangiens. Visionnaire et infatigable, il dirige également une société de développement de logiciels en Thaïlande, une entreprise de coaching exécutif et une activité immobilière aux États-Unis. Une diversité qui témoigne de son esprit entrepreneurial aiguisé et de sa capacité à détecter les tendances porteuses.

Lorsqu’on lui demande ce qui l’anime, il répond sans hésiter : « créer des solutions qui changent la vie des gens, voir un marché évoluer et savoir que j’y ai contribué, c’est une sensation incroyable. »

À l’heure où le monde du travail évolue à une vitesse fulgurante, Damien Grangiens et Plateya incarnent une révolution silencieuse mais déterminante : celle de l’assistanat exécutif réinventé. Plus qu’un service, une vision. Plus qu’un métier, une mission.

Un leader inspirant, un projet innovant et un marché en mutation : l’histoire de Damien Grangiens est celle d’un entrepreneur qui transforme l’avenir du travail, un assistant après l’autre, parfaitement ancré dans les principes mêmes de l’entreprise étendue pour une chaîne de valeur fluide et stratégique.

Propos recueillis par Géorgia Sarre-Hector