Volkan Tanaci, fondateur de CityBzz, a un pari audacieux : nous faire voyager dans l’univers unique des abeilles

Le miel urbain, véritable nectar des métropoles, a fait son apparition sur les étals des marchés et dans les boutiques de produits locaux. Ce phénomène ne se limite pas à une simple tendance gastronomique ; il incarne également un engagement envers la durabilité et la protection de l’environnement.

Un passionné, animé par une profonde admiration pour les abeilles, s’est donné pour mission non seulement de récolter ce miel doré, mais surtout de faire entrer chacun d’entre nous dans l’univers secret de la ruche, pour nous sensibiliser à la fragilité de cet écosystème indispensable.

Ce neo-apiculture, c’est Volkan Tanaci. Un Méditerranéen, qui par amour, a emménagé à Paris et n’a pas hésité a plaqué sa carrière de banquier, pour poursuivre sa « quête spirituelle en se connectant à la nature ». « Je n’avais plus envie de mettre de costume et de cravate. Je voulais un travail re-connecté à mes valeurs » raconte-t-il.

La rencontre avec un apiculteur de Seine-et-Marne

« François m’a tout appris. Il m’a transmis son savoir-faire et surtout m’a aidé à dépasser ma peur des abeilles. J’ai la phobie des insectes », sourit Volkan.

Six ans après cette rencontre déterminante, Volkan se lance pour devenir apiculteur urbain et crée Citybzz,au cœur de Paris. Une structure engagée, dont la production de miel est surtout l’opportunité de sensibiliser le grand public et les entreprises à l’intérêt pollinisateur des abeilles, y compris en ville. « Les abeilles ont une importance sans pareille pour notre écosystème. Nous devons les protéger » précise ce nouvel amoureux des abeilles. Selon Greenpeace, 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et entre 60 et 90 % des plantes sauvages ont besoin d’insectes pollinisateurs pour se reproduire.

Les abeilles de Paris : un écosystème urbain en pleine floraison

Avec près de 2 000 espèces d’arbres et de fleurs qui embellissent le territoire parisien, l’apiculture urbaine, profondément ancrée dans l’histoire de Paris, continue de connaître un franc succès, témoignant d’un engagement croissant en faveur de la biodiversité en milieu urbain.

Au Jardin du Luxembourg, le bourdonnement des abeilles résonne comme une mélodie familière. Depuis 1856, la Société Économique d’Apiculture a choisi ce célèbre jardin pour établir son siège, avec la noble mission de protéger ces pollinisateurs essentiels. C’est ici qu’a été construit le plus ancien rucher urbain de France, un symbole de la coexistence harmonieuse entre nature et urbanité.

Des toits majestueux de l’Opéra Garnier aux terrasses du ministère de l’Intérieur, les ruches se multiplient à travers la capitale. En 2024, Paris n’abritait pas moins de 1 500 ruches. Un chiffre qui illustre l’essor de l’apiculture urbaine et l’importance croissante accordée à la préservation des abeilles, encouragé notamment par le projet Les Parisculteurs.

En ville, moins de pesticides

Le milieu urbain n’est pas aussi hostile à la biodiversité qu’imaginé. Les pesticides y sont rares, voire interdits, comme à Paris. « D’ailleurs, lors des analyses de notre production de miel réalisées sur 160 particules d’hydrocarbures ou sur des métaux lourds, rien n’est jamais détecté » assure notre producteur.

« Nous avons installé nos ruches dans de nombreux lieux exceptionnels à Paris comme La Recyclerie, La Cité Fertile, l’Observatoire de Paris, Ground Control Paris, le square du Serment de Koufra », détaille notre essaimeur de bourdonneuses qui inquiètent plus souvent qu’elles ne piquent.

De nombreuses fleurs mellifères, idéales pour les abeilles, poussent au sein des parcs et des jardins. Le climat y est moins frais qu’à la campagne, où la température peut drastiquement chuter la nuit tombée – ce qu’apprécient nos amies les abeilles.

Un miel de Paris multimédaillé

Grâce à la richesse des plantes et des fleurs présentes dans les parcs de Paris la proximité de différentes variétés qui n’a rien à voir avec les étendues de champs à la campagne travaillés essentiellement en monoculture et à l’absence d’engrais ou de pesticides, le miel de Paris fait partie des miels les plus purs et les plus appréciés du monde. « Chaque année, entre 12 et 13 fleurs sont détectées dans notre miel » précise fièrement Volkan, avant de compléter « nous produisons du miel de très haute qualité, de façon traditionnelle et naturelle sans l’utilisation de produits chimiques, avec une extraction à froid totalement manuelle ». Le miel de Paris de CityBzz a d’ailleurs été l’un des premiers miels lauréats du label « fabriqué à Paris ».

Cette distinction est sans compter les nombreuses médailles gagnées, dont deux d’or, au niveau national et international : Médaille Bronze à Apimondia International 2022 ; Médaille Bronze au concours des miels de France 2020 ; Médaille d’Or au Concours de la Métropole du Grand Paris 2019 ; Médaille d’Argent au Concours des miels l’île de France 2018 ; Médaille d’Argent à Apimondia International 2017 ; Médaille d’Or au Concours de la Métropole du Grand Paris 2016.

Ce palmarès confirme la qualité du miel français et l’impérieuse nécessité de le préférer aux productions étrangères ne serait-ce qu’en soutien à nos producteurs nationaux en grande difficulté.

Accompagner les entreprises dans leur démarche RSE

Citybzz noue des partenariats avec des entreprises soucieuses de leur responsabilité sociétale et engagée dans le développement durable. Selon leur taille, notre apiculteur installe sur leur toit ou dans leur jardin, des ruches. Et quand il n’y a pas la place, l’entreprise peut devenir marraine de ruchers. « Notre slogan – faisons plus que produire du miel – prend alors tout son sens » continue notre éleveur d’abeilles. « Cette démarche permet de mettre en place des ateliers de sensibilisation à la biodiversité destinés aux salariés, aux clients, aux enfants des collaborateurs voire à des écoles du quartier. Les plus téméraires peuvent m’aider à récolter le miel. Extraction faite, nous le mettons en pots personnalisés. Ce miel devient souvent un cadeau d’entreprise » poursuit-il.

Une expérience unique qui ne s’arrête pas là

Notre apiculteur propose un service clé en main au-delà des animations. La structure gère bien entendu les ruchers toute l’année, mais également toute la partie administrative relative à la législation en vigueur (déclaration du rucher, tenue du livret sanitaire apicole, visites sanitaires, assurances multirisques).

Volkan Tanaci organise régulièrement des team building. « L’organisation dans une ruche ressemble énormément à celle de l’entreprise. Le monde du travail a beaucoup à apprendre de l’optimisation d’énergie, de la polyvalence et de la transition écologique qui règne naturellement dans la ruche. Le parallèle entre les deux univers se fait facilement ».

Pour aller plus loin encore dans cette démarche de sensibilisation du grand public, CityBzz a ouvert son tout premier Atelier/Boutique d’apiculture.

« Ce rêve de longue date s’est concrétisé en septembre 2024 » poursuit Volkan la mine réjouie. Ce lieu unique à Paris fusionne un espace de travail – avec extraction, mise en pot, étiquetage, et préparation des commandes – et une boutique de vente de produits. « Mais j’ai souhaité aller au-delà en proposant un espace d’animation pour sensibiliser tous les publics à l’importance des abeilles et de la biodiversité. Lors de ces ateliers, les visiteurs peuvent expérimenter le métier d’apiculteur, apprendre le lien magique entre les saisons, les fleurs, les abeilles et surtout entrer dans l’univers secret de la ruche ».

Aller encore au-delà

Notre apiculteur urbain ambitionne de dépasser le cadre traditionnel de son activité et s’imagine comme « concepteur d’apiculture ». « Je veux accomplir un travail artistique avec les abeilles » imagine-t-il, la mine rêveuse. « J’ai envie de réaliser une exposition multidisciplinaire autour des abeilles, avec des projections, des expositions, des sons ». Le fondateur de Citybzz nous explique d’ailleurs être associé à un comité de médecins pour étudier les bienfaits du bourdonnement des abeilles. Leur doux bzzzzzzz aurait donc des effets relaxants et aiderait à mieux dormir mais aussi et surtout se reconnecter à la nature.

Ainsi, au cœur de la ville lumières, les abeilles ne sont pas seulement des pollinisateurs ; elles sont devenues des actrices essentielles d’un mouvement plus vaste en faveur de la biodiversité, de la durabilité et de notre bien-être. Dans un monde en constante évolution, leur présence rappelle l’importance de préserver notre environnement, même au sein des métropoles les plus animées.

Propos recueillis par Georgia Sarre-Hector