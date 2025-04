Corinne Houel : « Avec Hepta-Borne, je veux digitaliser les chantiers jusqu’aux ouvriers pour mieux les protéger et limiter les coûts de construction »

Sur un chantier, la moindre erreur peut avoir des conséquences lourdes : pertes financières, retards, accidents. Un plan obsolète, une consigne mal relayée, une coordination défaillante, et c’est toute la mécanique du projet qui s’enraye et la sécurité qui est mise en péril.

Alors que les ingénieurs et chefs de projet disposent d’outils numériques avancés, les ouvriers, eux, ont encore des plans papiers souvent obsolètes et sont souvent livrés à eux-mêmes, privés d’un accès immédiat aux informations essentielles. Corinne Houel a décidé de changer la donne avec Hepta-Borne, une borne connectée conçue pour donner enfin aux opérationnels de terrain les moyens de travailler avec précision, réactivité et sécurité.

Architecte DPLG, Corinne Houel connaît le terrain. Des années à arpenter les chantiers lui ont permis d’identifier notamment un besoin majeur : un outil numérique accessible à tous, conçu spécifiquement pour les ouvriers du BTP.

Le déclic ? Un accident sur un chantier, où un ouvrier a été grièvement blessé, conséquence directe d’un enchaînement de manques : prévention insuffisante, défaut de coordination, informations dispersées. « Cela a été un électrochoc. J’ai réalisé que ceux qui étaient en première ligne, les plus exposés aux risques, n’avaient pas accès aux outils numériques adaptés », confie Corinne Houel. De cette prise de conscience est née Hepta-Borne : une solution connectée pensée pour structurer l’information, fluidifier la communication et faire de la sécurité une priorité pour tous les ouvriers y compris la sous-traitance, sur les chantiers.

Hepta-Borne : l’innovation qui va transformer le BTP

La France détient un triste record : elle est en tête des pays européens en nombre d’accidents du travail, un fléau qui coûte des milliards aux entreprises. « Il fallait une solution pour éviter les erreurs et protéger les ouvriers », insiste Corinne Houel. Le projet prend forme pendant le confinement. Avec son associée Isabelle, elle rejoint l’ incubateur des Arts et Métiers, où elles affinent leur concept et développent les premiers prototypes. Aujourd’hui, elles sont incubées à PARIS & Co.

Dans un secteur où la paperasse s’accumule et où chaque minute compte, Hepta-Borne s’impose comme une véritable révolution. Cette borne tactile, robuste et intuitive devient le centre névralgique du chantier. Mission principale : garantir l’accès aux plans à jour en temps réel pour toutes les parties prenantes, dont bien sûr les ouvriers. Fini les erreurs causées par des documents obsolètes. Moins de malentendus, moins de retards, moins de surcoûts. Une avancée qui pourrait faire économiser des milliards à la filière ; près de 7,6 à la clé, par an.

Mais Hepta-Borne ne se limite pas à l’information. C’est aussi un outil de sécurité, de prévention et de formation. Équipée entre autres, d’un extincteur, d’une trousse de secours complète et d’un système d’alerte en cas d’accident, elle permet de réagir immédiatement en cas de problème.

Mieux encore, elle intègre des modules de formation aux bonnes pratiques de sécurité, disponibles en 30 langues pour s’adapter à la diversité des travailleurs. Hepta-Borne est sur le terrain, au plus près des équipes. Fonctionnant sur batterie, elle s’installe sans contrainte et devient le couteau suisse des chantiers.

De l’expérimentation au déploiement massif

Présentée aux salons Batimat 2022 et 2024, Hepta-Borne a suscité un enthousiasme immédiat. « Entre ces deux éditions, notre prototype a évolué grâce aux retours du terrain. L’engouement des professionnels nous a confortées dans notre ambition. » Avant une commercialisation à grande échelle, l’innovation va être testée sur des chantiers pilotes comme à Argenteuil pendant 18 mois. Objectif : déterminer les applications embarquées, affiner encore l’outil et garantir qu’il réponde parfaitement aux besoins du BTP.

Les clients ? Des PME aux grands groupes, en passant par les collectivités qui pilotent des projets de construction. Avec Hepta-Borne, Corinne Houel ne se contente pas d’introduire une nouvelle technologie, elle révolutionne la manière dont les ouvriers accèdent à l’information et interagissent avec leur environnement. En mettant le digital au service de la sécurité et de l’efficacité, elle remet les travailleurs au centre de la transformation numérique du BTP.

Vers un chantier 4.0

Hepta-Borne s’inscrit dans la philosophie du projet 41-21 porté par Vincent Baud, auquel participe Corinne, et qui place en premier l’écoute des collaborateurs, au cœur des dispositifs : la sécurité, la prévention santé et de l’activité professionnelle. Une démarche qui garantit que l’outil répond aux besoins réels des ouvriers et ne leur est pas simplement imposé.

Plus qu’un simple outil, cette borne 100% Made In France, représente un changement de paradigme : celui d’un chantier intelligent, connecté et sécurisé. En intégrant les ouvriers à la révolution numérique, Corinne Houel dessine le chantier de demain : plus sûr, plus efficace, plus humain.