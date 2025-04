Isabel Trigon, fondatrice d’Aventive, façonne des espaces de travail qui allient bien-être et performance

« On passe plus de temps au bureau qu’à la maison. Alors autant que ce soit un endroit où l’on se sent bien ! » Dès les premiers mots, le ton est donné. Isabel Trigon ne conçoit pas de simples bureaux, elle imagine des lieux où les relations humaines s’épanouissent, où l’espace devient un levier de management, un accélérateur de synergies.

À la tête d’Aventive, société spécialisée dans l’aménagement de bureaux, elle bouscule les codes. Finis les open spaces impersonnels et les sièges sociaux monochromes. Place aux espaces pensés pour et par ceux qui les vivent. « Un immeuble, ce n’est pas qu’un bâti. C’est une expérience ! »

Un parcours taillé sur mesure

Isabel Trigon n’a pas suivi une route toute tracée. « J’ai fait mes premières armes dans le mobilier de bureau. Et c’est là que j’ai découvert mon goût pour l’aménagement des lieux de travail des entreprises. » Elle se passionne alors pour l’ergonomie, les flux, l’impact des espaces sur les interactions.

Elle passe 17 ans dans un grand cabinet d’ingénierie immobilière. De l’architecture aux technologies embarquées, de la gestion de la vie courante aux stratégies de conduite du changement, elle touche à tout. « J’ai adoré. Mais il me manquait quelque chose : replacer l’humain au cœur de la démarche d’aménagement. » En 2011, elle saute le pas et crée Aventive. Une marque pleine de sens et de double sens. « Aventi en italien c’est anticiper, voir l’avenir, essayer de se projeter et le ‘tive, c’est le suffixe de créative. C’est ainsi que je souhaitais nous définir. »

Co-design et immersion : la recette d’Aventive

Chaque projet commence par une plongée totale dans l’univers de l’entreprise, dans sa culture. « On écoute, on observe, on dissèque les usages. » Une seule règle : comprendre avant de concevoir. »

Chez un industriel du pneumatique, par exemple, Aventive ne s’est pas contenté de réaménager des bureaux. « Malgré le contexte, j’ai adoré ce projet atypique. » Face à la délocalisation de plusieurs unités de production, Isabel et son équipe sont venues en appui des équipes RH dans le cadre de la mise en place d’un espace de reconversion unique en son genre. « Il fallait aider des ouvriers à se réinventer, à se déprogrammer de la culture de ce groupe emblématique pour envisager une reconversion plus sereine. On a donc imaginé un parcours où ils pouvaient tester de nouveaux métiers, du soufflage de verre à la restauration. » Un projet aussi ambitieux qu’humain, pensé dans les moindres détails : une “salle de match” rouge sang, conçue pour permettre aux salariés d’exprimer leur colère, des espaces d’accompagnement psychologique, des ateliers immersifs… Résultat ? 97% des salariés ont retrouvé un nouvel emploi.

Mais cette approche va bien au-delà : Isabel et ses collaborateurs prennent le temps de construire le cahier des charges avec les futurs utilisateurs. « Un projet réussi, c’est un projet où le plus grand nombre a été entendu pour croiser les visions. » Aventive mise sur le co-design : impliquer dès le départ les salariés pour qu’ils deviennent acteurs du changement. « Ils sont les architectes de leurs futurs espaces. Cela nous fait gagner beaucoup de temps par la suite car cela instaure un climat de confiance avec les utilisateurs. »



Aventive, une approche sur-mesure pour chaque entreprise

L’ambition d’Isabel, « est de penser l’espace de chaque projet comme un levier de performance. » Pas question de plaquer des concepts à la mode sans réfléchir aux usages réels. Chaque client est unique, chaque aménagement est stratégique.

Aventive adapte son approche en fonction des structures qu’elle accompagne. « Une TPE et un grand groupe n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes attentes ni la même culture. Nous devons comprendre leurs modes de fonctionnement avant de proposer une solution. » Les grandes entreprises cherchent à développer plus d’agilité et favorisent souvent des espaces plus flexibles et collaboratifs pour accompagner le télétravail et attirer les talents. À l’inverse, les petites structures privilégient des bureaux fonctionnels et chaleureux, où chaque mètre carré est optimisé. « Nous ne travaillons pas de la même façon avec EDF qu’avec une startup. La hiérarchie, les circuits de décision, les attentes des équipes sont radicalement différents. » Cette approche sur-mesure est la clé d’un projet d’aménagement réussi. « Un bon aménagement, c’est bien plus qu’un bel objet. C’est une organisation intelligente, pensée pour s’adapter aux usages réels. »

Le bureau, un outil de management sous-estimé

Pour Isabel, les nouveaux espaces de travail sont des outils de management redoutables pour les entreprises et pas seulement une manière de réduire ses coûts. Encore faut-il que les managers en prennent conscience. « Un bon espace favorise la transparence, la créativité et la collaboration. Un mauvais aménagement peut étouffer l’innovation et figer les relations. » Elle cite l’exemple des bureaux en flex-office où, bien utilisés, les managers peuvent mieux capter l’humeur des équipes, ajuster leur communication, comprendre les problématiques rencontrées ou encore accélérer la prise de décision. Découvrir des collègues -avouons-le, le comble !-, voire avoir des conversations traditionnellement jugées hors-sol comme « ce cadre dirigeant à qui un stagiaire est venu raconter son week-end. Inimaginable dans un environnement cloisonné. »

Attirer les talents : le bureau, vitrine de la marque employeur

Aujourd’hui, l’enjeu est aussi de séduire les nouvelles générations. Finie l’époque où un salaire suffisait à attirer les talents. « Les jeunes recherchent du sens, du confort, une qualité de vie au travail. » Pour eux, l’environnement de travail est un critère décisif. « Un siège social bien conçu est une arme de séduction massive pour les recruteurs ! »

Certaines entreprises l’ont bien compris et investissent massivement dans leurs locaux pour projeter une image dynamique, innovante et humaine. Total, EDF, Ipsos… beaucoup ont reinventé leurs espaces pour attirer et retenir les talents.

Si ces évolutions s’imposent peu à peu, elles ne sont pas toujours simples à mettre en place. « En France, on reste très attachés à son bureau, à son petit territoire personnel. Le flex-office, c’est une révolution culturelle ! » Contrairement aux Anglo-Saxons, habitués à des environnements plus ouverts et modulables, les salariés français restent réticents à abandonner leur « pré carré ». « C’est un peu comme la cantine ou le parking : tout le monde accepte de partager sa place, mais dès qu’il s’agit du bureau, ça coince. » C’est là qu’intervient le travail d’Aventive : expliquer, rassurer, accompagner. « On ne supprime pas des bureaux, on crée des espaces mieux adaptés aux usages et besoins réels des salariés. »

Aventive s’entoure des meilleurs experts pour chaque projet

Pour répondre aux exigences de chaque mission, Aventive ne travaille jamais en vase clos. « Nous faisons appel à des experts extérieurs : ergonomes, acousticiens, designers, ingénieurs du bâtiment… Chaque projet a ses spécificités et nous voulons offrir les meilleures compétences possibles. » Cette approche permet d’adapter les solutions à des besoins précis, qu’il s’agisse d’optimiser la lumière naturelle, de réduire les nuisances sonores ou d’intégrer des technologies connectées. « Un bon aménagement, c’est un savant mélange d’expertise technique et de compréhension humaine. »

L’avenir des bureaux : plus de flexibilité, plus de mixité

Isabel en est convaincue : le bureau de demain ne sera plus un simple lieu de production, mais un espace de vie intégré à son environnement. « La mixité des usages est inévitable. Il faut arrêter de cloisonner bureaux, logements et commerces. Les quartiers doivent vivre en continu. » Elle imagine des immeubles hybrides où l’on peut travailler, se restaurer, se détendre et même habiter.

Enfin, Isabel insiste sur l’importance de l’éco-conception. « Recycler les matériaux, mieux occuper les surfaces, limiter l’impact carbone… Le bureau de demain sera plus responsable car les acteurs de l’immobilier seront plus exigeants. » Une approche pragmatique et visionnaire, fidèle à sa philosophie.

Anticiper, créer et transformer Aventive n’est pas un simple cabinet d’aménagement. C’est un laboratoire d’idées, un accélérateur d’expériences, une révolution discrète mais efficace du bureau tel qu’on le connaît.

Et si la vraie réussite d’Isabel Trigon était d’avoir compris que l’espace de travail n’est pas un décor, mais un outil stratégique au service de l’humain ?