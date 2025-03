L’Aviation générale s’expose à Lyon. La chronique de Magali Rebeaud

Du 5 au 7 juin 2025, se tiendra sur l’aéroport de Lyon-Bron, France Air Expo, le seul Salon dédié à l’aviation générale en France.

Pilote, professionnel du secteur aéronautique, étudiant, passionné ou simple curieux… le Salon France Air Expo vise à faire découvrir au plus grand nombre les nouveautés et activités en matière d’aviation générale. L’événement aura lieu les 5, 6 et 7 juin prochains, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur l’aéroport de Lyon-Bron.

L’aviation générale regroupe toutes les activités aériennes civiles, autres que le transport commercial, à savoir l’aviation d’affaires, mais aussi le travail aérien (secours, évacuations sanitaires, formation des pilotes, surveillance aérienne etc.), ainsi que l’aviation dite « légère », de loisirs.

Le Salon France Air Expo est actuellement le seul en France à mettre en avant ce secteur qui représente, en outre, le creuset de la formation des talents qui feront l’aviation de demain.

D’ailleurs, l’événement met particulièrement l’accent sur la formation des jeunes, avec un large espace consacré aux différents métiers dans l’aéronautique. Des professionnels de la filière présenteront les métiers et des organismes de formation feront découvrir les voies d’accès. Car on le sait, le secteur de l’aviation recrute, à tous niveaux !

Didier Mary, fondateur et organisateur de ce Salon, nous en entrouvre les portes !

Magali Rebeaud : Il s’agira cette année de la 18ème édition de France Air Expo. Pourquoi avoir créé un tel Salon ?

Didier Mary : À l’origine, je dirigeais (et dirige encore) une société spécialisée dans l’évènementiel, Adone Events. À la demande de l’aéroport de Cannes-Mandelieu, il a été décidé en août 2006 de créer un événement dédié à l’aviation générale.

Il est vrai que le marché de l’aviation générale en France est l’un des marchés les plus importants en Europe.

Nous avons consulté les principaux acteurs en France afin d’étudier la faisabilité.

C’est ainsi que la première édition a été lancée en avril 2007, sous le nom d’Eur-Avia. Quand, en 2014, nous avons été sollicités par la plateforme de Lyon, nous avons discuté avec les acteurs et visiteurs du salon qui nous ont confirmé leur enthousiasme pour cette destination. Lyon offre en effet une situation centrale. Facile d’accès, de partout en France, mais aussi de Belgique, de Suisse ou d’Italie… que ce soit par les airs, par le train ou en voiture. D’autre part, sur l’aéroport de Bron, toutes les infrastructures nécessaires sont là, avec un parc hôtelier important. Lyon est en outre la capitale de la gastronomie et la deuxième ville de France ; une destination accueillante et élégante !

Au fil des années, l’événement a ainsi pris de l’ampleur.

Même si à la base, l’aviation n’était pas mon univers de prédilection, le virus a fini par me gagner !

Le Salon est destiné aux pilotes privés, aux professionnels du secteur, mais aussi aux passionnés d’aviation. Que peut-on y découvrir ?

Près de 170 exposants seront présents et plus de 60 aéronefs neufs exposés !

Les visiteurs pourront ainsi découvrir une large gamme d’aéronefs neuf de dernières générations : des avions d’affaires (turbopropulseurs), mais aussi des avions légers et ultralégers. Les principaux constructeurs d’avions comme Daher, Diamond, Cessna, Pilatus, Piper, Cirrus,… seront au rendez-vous, tout comme le motoriste d’aviation légère Rotax, des centres de maintenance, mais aussi des écoles aéronautiques, des associations… Ils pourront aussi trouver des équipements et de nombreux accessoires, ainsi que les divers services liés à l’aviation générale (assurances, financements, entretien…).

L’événement permettra à tous les passionnés d’aviation de rencontrer les principaux acteurs du secteur.

Le secteur aéronautique doit actuellement répondre à de nombreux défis, tel que celui de la décarbonation. Cet aspect-là est-il mis en avant sur le Salon ?

L’aviation générale est le pilier de l’aviation de demain. Tous nos exposants travaillent depuis longtemps sur la décarbonation et n’ont pas attendu « l’effet de mode » pour proposer des solutions innovantes. Par exemple, le monomoteur électrique, Velis Electro du constructeur Pipistrel, a effectué son premier vol en août 2014 ! Et c’est grâce au travail acharné de la Fédération Française Aéronautique et de la DGAC qu’il est devenu le premier avion électrique certifié en Europe. Il équipe maintenant un grand nombre d’écoles de pilotage et d’aéro-clubs en France et dans le monde, permettant ainsi de former les pilotes de demain sur des appareils 100 % électriques.

Les autres innovations incluent des appareils en carbone et l’utilisation de carburants sans plomb. Le fameux carburant SAF est déjà utilisé par beaucoup de nos exposants, comme Daher, Pilatus et Piper. Nous pourrions également mentionner les nouveaux appareils hybrides qui arrivent sur le marché et qui sont présentés au France Air Expo 2025. Bref, l’aviation générale, à l’instar de la Formule 1, est l’antichambre du futur de l’aviation !

France Air Expo met particulièrement l’accent sur la formation des jeunes. Durant les 3 jours du Salon, se tiendra un forum des métiers et des formations de l’aéronautique et du spatial. Une très bonne initiative puisque l’on sait que ce secteur recrute ! Qu’est-ce que les jeunes pourront découvrir sur ce forum et qui pourront-ils rencontrer ?

Même si le salon a été créé à l’origine pour la vente d’appareils et de services, il est vrai que la formation a pris une importance considérable. Les besoins en pilotes, par exemple, pour les 20 prochaines années sont très élevés (environ 120 000 pilotes) et quel meilleur endroit pour répondre à cette demande que ce salon ! On peut y rencontrer à la fois les constructeurs qui fabriquent les appareils dédiés à la formation et les écoles de pilotage internationales qui mènent à la licence de pilote.

D’autre part, depuis deux ans, nous organisons, en partenariat avec l’Académie Aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes, le Forum des Métiers Horizon Aerospace. Cette initiative a également pour but de faire découvrir les métiers en tension du secteur aéronautique. L’offre est extrêmement vaste, car la région est la deuxième en France dans ce secteur. À ce titre, nous parlons de près de 25 000 nouveaux emplois par an. En effet, s’il faut bien des pilotes pour les avions, il faut aussi les concevoir, les construire et les entretenir !

Fort du succès de France Air Expo, vous avez décliné le Salon dans d’autres pays et l’avez déjà organisé à plusieurs reprises à Abu Dhabi. Prévoyez-vous de nouveaux « Air Expo » ailleurs dans le monde ?

C’est à Cannes, en 2011, que le gouvernement d’Abu Dhabi nous a sollicités pour créer le salon Air Expo Abu Dhabi, dont la première édition a eu lieu en 2012. À cette époque, il s’agissait de dynamiser l’aviation générale dans la région et d’accompagner le secteur de l’aviation d’affaires et commerciale. Depuis, sept éditions ont eu lieu. Ce succès nous a également permis de créer d’autres événements, tels que le premier Saudi International Airshow, l’African Air Expo, le Middle East Aviation Career, ainsi que d’autres destinations prévues, notamment en Inde en 2026.

Magali Rebeaud,

journaliste spécialisée Aéronautique, Spatial et Tourisme