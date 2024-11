« Je veux rendre les apprenants plus autonomes et plus professionnels », Elodie Quach, fondatrice de Youdy.

Trouver un mentor ou une personne inspirante qui peut vous donner le soutien nécessaire dans vos études ou votre travail est sans aucun doute une opportunité précieuse.

Ils sont aujourd’hui plus d’une centaine d’apprenants à avoir croisé le chemin d’Elodie Quach, cette pétillante cheffe d’entreprise, qui le temps de leur formation a été l’une de leurs « bonnes fées ».

Cette jeune femme, ingénieure agroalimentaire de formation, a travaillé 11 ans dans la grande distribution. Bien qu’évoluant dans des postes stratégiques (qualité, achats, marque distributeur), elle rêve d’entrepreneuriat à l’instar de son père.

Une formation professionnelle, qu’elle n’aurait jamais imaginée, va lui donner l’idée de créer Youdy, la première plateforme de mise en relation entre apprenants et particuliers.

Rencontre avec cette marraine de talents.

Elodie, quel est le concept de Youdy ?

Youdy, qui signifie “Bien-vivre” en laotien, est un clin d’œil à mes origines. De façon plus pragmatique, le nom est également une contraction de “You” et “study” en anglais.

Youdy est la première plateforme qui permet à tous les apprentis/apprenants de s’améliorer en pratiquant sans se ruiner, tout en offrant à des personnes prêtes à tenter l’aventure, une expérience utilisateur simple pour un tout petit budget.

Comment vous est venue l’idée de créer Youdy ?

Mon employeur m’a offert l’opportunité de passer un CAP cuisine, ce qui faisait sens avec mon poste.

Même si les cours étaient essentiellement à distance, je devais pratiquer pour passer l’examen. Non seulement l’achat de toutes les matières premières représentait un véritable budget, mais en plus, je ne savais que faire de tous les plats préparés, même si pour mes amis c’était un bon plan de venir se restaurer à la maison.

J’ai imaginé plusieurs idées pour affiner le concept et arrivé enfin à Youdy : une plateforme permettant aux apprenants de pratiquer à l’infini, tout en éprouvant leurs compétences auprès de véritables clients, souvent plus objectifs sur leur travail que leur cercle de proches.

Pouvons-nous dire que Youdy est une véritable relation gagnant-gagnant ?

Effectivement, c’est le concept même de Youdy. Pour les apprenants, une mise en avant par la plateforme via nos communications, nos actions de marketing, une pratique avec des retours objectifs et une participation aux frais grâce à « l’indemnisation » payée les utilisateurs pour leurs services.

C’est une véritable plus-value pour les apprenants. Cela leur permet de devenir plus rapidement autonomes et professionnels. Mon ambition est de les aider à optimiser leurs compétences en limitant leurs frais et les contraintes administratives. Je leur mets le pied à l’étrier pour qu’ils se sentent à l’aise une fois diplômés et s’installent plus facilement.

Comment les recrutez-vous ?

Je ne les recrute pas. C’est grâce au bouche-à-oreille qu’il me contacte.

Après un échange en visio pour expliquer le concept de Youndy et confirmer que leurs besoins correspondent à ce que nous proposons, notre première rencontre est un RDV test. L’occasion de s coacher notamment sur l’accueil client, leur manière de pratiquer, leur savoir-être. C’est essentiel, car au-delà d’eux-mêmes, ils seront des Ambassadeurs de Youdy.

Nous en profitons pour faire des photos et des vidéos nécessaires à leur communication sur notre site.

Youdy est pour les apprenants un service gratuit, clé en main.

Quelles prestations sont disponibles sur Youdy ?

Sur la plateforme, via nos apprenants inscrits, sont disponibles des massages, de la coiffure, de l’esthétique, de la sophrologie, de la naturopathie, de la kinésiologie… à prix très attractif. On retrouve aussi la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie…

Mon ambition est d’aller au-delà, vers d’autres mises en application ; pourquoi pas la menuiserie. La pratique de ce type de formations est très onéreuse, donc réussir à cofinancer des formations dans ce type de métier serait un beau challenge à relever.

Justement, quelles sont les perspectives de développement de Youdy ?

Aujourd’hui, le bouche-à-oreille nous permet de rayonner en Ile-de-France. Mais nous avons de la demande en province. Cela confirme que Youdy répond à un besoin.

Nous optimisons actuellement notre site internet mis en ligne en octobre dernier. C’est notre vitrine mais aussi notre outil de gestion. Nous devons être totalement opérationnels début 2025.

Cela se fera en parallèle du déploiement d’Ambassadeurs en région pour « coacher » les apprenants nous rejoignant. Cette étape reste primordiale. L’idée n’est pas de sélectionner les apprenants. Ils sont tous les bienvenus. La mission des Ambassadeurs sera simplement de les aider à être les plus opérationnels dès le départ.

En parallèle, nous prospectons les centres de formations, car nous aimerions qu’ils soient parties prenantes, pour que leurs apprenants aient connaissance de nos services et pourquoi pas fassent partie de nos bénéficiaires.

J’aimerais aussi intégrer les restaurants d’application et les salons, pour que les réservations se fassent via notre plateforme. L’avantage est triple : faciliter les réservations et améliorer l’expérience client, pour Youdy générer du trafic, de la visibilité et du revenu.

J’ai encore de nombreuses idées : comme proposer à des salons de « louer à un prix dérisoire » leur bac et leurs fauteuils, aux heures creuses, pour que les apprenants réalisent leurs prestations dans un univers professionnel.

Ou encore développer des partenariats avec des marques pour que les apprenants aient des produits moins chers. Démarche gagnant-gagnant car les apprenants travailleraient avec leurs produits et pourraient devenir prescripteurs des marques. Et pourquoi pas, voir avec les magasins pour récupérer les testeurs non utilisés ou les modèles d’exposition.

Nous sommes persuadés que tout cela permettra de développer un véritable cercle vertueux à mettre en place. Youdy est un modèle gagnant-gagnant qui renforce l’accès à la formation, tout en répondant aux défis économiques actuels.

Comment sont fixés les prix des prestations, car 30€ pour un massage par exemple, ce n’est vraiment pas cher ?

Les apprenants sont, comme leur titre l’indique, en formation. Ils ne peuvent donc pas être rémunérés pour leur prestation, d’autant qu’ils n’ont pas de statut professionnel ; ils peuvent donc seulement être indemnisés, à hauteur de 4,35€ maximum de l’heure. Nous avons donc créé une matrice de calcul, qui leur permet d’entrer leurs produits, ingrédients, matériels, frais divers pour fixer le prix maximum conseillé. L’objectif étant que cela reste toujours attractif, pour les apprenants, pour leurs « clients » et que nous puissions couvrir nos frais.

Mais Youdy reste une plateforme de mise en relation, nous ne sommes pas responsables des prix fixés. Nous leur demandons seulement lors de leur inscription, d’adhérer à notre charte qui leur rappelle les us et coutumes indispensables pour délivrer un service de qualité correspondant à nos valeurs. Point essentiel, il est indispensable qu’ils soient aussi inscrits à une formation.

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter à Youndy ?

Simplement que nos projets de développement aboutissent et que Youdy devienne une plateforme reconnue et incontournable pour les apprenants et l’écosystème qui évolue autour d’eux.

Nous notons déjà que de nombreux clients rachètent des prestations ce qui confirme que le service convient.

Nous espérons forcément aussi, comme tout entrepreneur, que nous pourrons lever les fonds nécessaires à notre développement. C’est un de nos autres enjeux prioritaires pour 2025.

Propos recueillis par Géorgia Sarre-Hector

Elodie Quach

Fondatrice & Présidente

06 46 47 08 56