Thomas Litou, Empitos RH, ou l’écologie de l’humain au cœur des RH

Dans le cadre du partenariat entre Opinion Internationale et la CPME Ile-de-France, nous vous invitons à découvrir le portrait d’un expert qui se définit à la fois comme un hélicoptère, une sage-femme et un colibri.

Présentation originale de Thomas Litou, associé chez Empitos RH.

Plus de 25 ans d’expertise professionnelle acquise dans de nombreuses entreprises, secteurs d’activité, type d’organisation et de gouvernance, pour « revisiter sa pratique RH, se conforter et réfléchir sur les constantes de son métier et creuser le sillon des ressources humaines », ce métier que Thomas Litou définit comme « passionnant, ingrat, de soute, fait de petites victoires de longue haleine. Un travail exigeant, axé sur la subtilité des interactions humaines », comparé, par cet ancien RH, à une forme de mécanique de « haute précision ».

Un métier mais 9 disciplines d’expertise

« Le métier des RH est composé de 9 disciplines majeures », nous explique Thomas Litou : le recrutement, le développement RH, la formation, les relations sociales, la rémunération, l’administration du personnel, la paie, la santé-sécurité et les conditions de travail, et l’outillage SIRH.

« Avec mon associée, nous sommes des experts-généralistes. Nous assumons pleinement cet oxymore. À nous d’eux, nous cumulons 50 ans de pratique comme professionnels de la fonction RH dans une approche globale, avec une expertise relativement poussée dans chacune de ces disciplines. Nous apportons à nos clients des solutions complètes sur leur problématique spécifique, en leur proposant systématiquement une analyse d’impact et d’ajustement sur l’ensemble des champs d’action RH », précise Thomas.

Son associée, c’est Gersande Mary. « Une magnifique rencontre professionnelle », comme il aime la qualifier. « On a travaillé ensemble pendant trois ans de façon extrêmement harmonieuse à tel point qu’on a souhaité continuer, mais différemment. Poursuivre notre métier en faisant du conseil pour les autres ».

C’est ainsi qu’en 2023, Thomas et Gersande créent Empitos RH. Un cabinet de conseils qui affirme sa singularité sur un marché important, extrêmement éclaté, en forte croissance avec une multitude d’acteurs et de positionnements.

Le recours à une expertise ponctuelle et externe

Même si Thomas estime que la fonction RH n’a pas innové depuis la fin du XXème siècle, les disciplines ont gagné en technicité et en complexité, poussant souvent la fonction RH à externaliser un certain nombre de tâches. Le management des ressources humaines ne cesse de s’enrichir de nouveaux défis, humains, économiques, juridiques, sociétaux. Toute organisation y est confrontée, chacune dans la spécificité de son environnement et de ses enjeux.

Les deux associés d’Empitos RH, qui en grec signifie confiance, souhaitent se faire une place sur ce marché très morcelé en proposant leur expérience et leur savoir-faire opérationnels à un réseau qu’ils prennent soin de développer. « Reconstruire notre réseau et notre écosystème est notre principal défi. Nous devons installer notre marque. Nous positionner comme des référents avec une expérience et un savoir-faire opérationnels de plus de 25 ans ».

L’écologie de l’humain dans le collectif de travail

Empitos RH a une réelle volonté d’appréhender différemment la fonction de RH en faisant bouger les lignes. Passer, par exemple, du management de l’emploi à celui du travail fait partie de ses combats. « C’est un levier de compétitivité, de performance, de RSE, de pérennité et de soutenabilité », précise Thomas.

« Ces questions sont au cœur des débats publics. Quand on parle de l’allongement de la durée du travail en perspective du départ à la retraite, quand on parle de pénibilité, on parle beaucoup d’écologie au sens planétaire et au sens de la consommation et la préservation des ressources de la planète. On oublie juste que l’écologie doit s’intéresser aux vivants, à l’humain. La fonction RH a alors tout intérêt à s’intéresser à l’écologie de l’humain au travail. En quoi le travail consomme les ressources de l’humain, les préserve, voire les régénère. Cela ouvre le champ d’un débat philosophique entre ceux qui considèrent que le travail sert à vivre et ceux pour qui que le travail nourrit et donne du sens à l’existence », continue notre expert.

Un engagement clairement affiché par les deux associés puisqu’il s’agit de leur base line : Empitos RH, l’écologie de l’humain dans le collectif de travail.

Dans l’approche d’Empitos RH, rien n’est laissé au hasard, y compris dans la charte graphique. Chacun de leurs concepts clés est présenté sous forme de mobile. Thomas nous en explique la signification : « l’apparente simplicité du mobile est le fruit d’un équilibre complexe de forces, de mouvements et de distances, à l’image des interactions humaines ; cet équilibre fragile est en perpétuelle adaptation à son environnement pour assurer une stabilité renouvelée ; et parce qu’adaptation, équilibre et mouvement sont au cœur du management des ressources humaines ».

Et Thomas de conclure : « Nous aimons confronter nos approches des métiers de l’entreprise. Rejoindre la CPME, c’est retrouver une forme de collectif lorsqu’on est indépendant, rester connectés à la réalité de l’entreprise et à celle des dirigeants mais aussi bénéficier de l’offre de services dynamique et diversifiée de la CPME » .

RH comme Hélicoptère, Sage-femme, Colibri Au début de cette interview, Thomas se décrivait comme un Hélicoptère, une Sage-femme, un Colibri. Des métaphores finalement assez simples lorsque l’on connaît mieux Empitos RH et Thomas Litou en particulier. L’hélicoptère : se déplace verticalement et horizontalement. Par analogie à l’expertise de Thomas : de l’opérationnel au stratégique et inversement. Le déplacement horizontal rejoint la notion de système du métier RH et ses 9 domaines de compétences. Quand on traite un sujet, on traite tout le système. La sage-femme : en référence à la maïeutique. Le conseil RH est un accompagnement. Thomas nous précise qu’il n’a « pas forcément toutes les réponses. En revanche, (il a) toutes les questions pour aider à faire accoucher les esprits ». Le colibri : pour sa dimension physiologique et sa stabilité dans le mouvement. « J’ai un tempérament extrêmement stable » nous confie Thomas, « j’aime beaucoup les environnements en mouvement et en changement. Une de mes forces, c’est de pouvoir apporter un peu de stabilité, de sérénité dans le chaos ou dans la transformation ou dans le changement. Et finalement, d’engager beaucoup d’énergie en donnant l’apparence d’un colibri qui est relativement stable dans un mouvement », conclut Thomas.

Géorgia Sarre-Hector