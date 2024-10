Francophonie, Afrique : un Sommet pour (presque) rien. L’édito de Michel Taube

Le Sommet international de la Francophonie, qui se tenait hier à Villers-Cotterêts et au Grand Palais au cœur de Paris, aura ressemblé davantage à une opération de communication qu’à un véritable engagement pour l’avenir de la langue française.

Certes, ce sommet, réunissant 29 chefs d’Etat pour 88 membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie, consacre la réhabilitation d’un haut lieu entièrement rénové de l’histoire de France : merci François 1er d’avoir imposé le français aux cours de justice avec l’ordonnance d’août 1539 et merci Stéphane Bern pour la réhabilitation de notre patrimoine. Est-ce un paradoxe ? La première journée de ce sommet se tenait dans une ville gouvernée par un maire membre du Rassemblement National, Monsieur Franck Briffaut.

Le programme de ce sommet aurait dû être centré sur l’essence même de la Francophonie : la langue française. Or cette rencontre ne répond pas aux défis cruciaux auxquels est confrontée la Francophonie aujourd’hui.

En 2024, la place de la langue française dans le monde est loin d’être ce qu’elle devrait être. Jadis une langue de prestige et de diplomatie, le français perd chaque année du terrain face à l’anglais et d’autres langues montantes, particulièrement en Afrique, où le rôle historique de la France s’efface peu à peu. Alors que la population des pays francophones ne cesse de croître, notamment en Afrique, la promotion du français stagne. Surtout parmi les élites : au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, au Liban, de plus en plus de jeunes étudiants pratiquent l’anglais plutôt que le français.

La faute à qui ? La France qui, pendant des décennies, n’a pas fait grand-chose pour promouvoir sa langue et sa culture dans le monde ? Dans les coulisses, les pays partenaires francophones eux-mêmes, année après année, se plaignent du manque d’efforts de la France et de son côté hautain et trop donneur de leçons. Le Québec en fait beaucoup plus pour la langue de Molière que Paris.

Alors qu’un tel sommet devrait avoir pour seul sujet la promotion de la langue française, on aura parlé beaucoup entrepreneuriat à Villers-Cotterêts. Certes, l’économie est un levier essentiel pour maintenir des liens entre les nations, mais à quoi bon organiser un tel sommet si l’axe principal – la langue française – est noyé dans des enjeux trop vastes?

Pour promouvoir la langue française et se tenir à cette ambition, le Sommet aurait dû réunir les réseaux d’enseignement, privés comme publics, qui œuvrent à la diffusion du français. Sans oublier évidemment les artistes, les écrivains, les acteurs culturels. Mais au lieu de cela, le sommet se perd dans des débats périphériques. La consolidation des lycées français, souvent malmenés, devrait être une priorité de la France.

Et pourquoi ne pas créer un réseau d’universités francophones privées pour capter les élites francophiles dans le monde ?

Le Sommet de Villers-Cotterêts risque fort de n’être qu’un écran de fumée. Sans parler de l’avenir de l’Organisation Internationale de la Francophonie elle-même, dont on se demande à quoi sert-elle vraiment, et qui aurait pu aussi être au menu du Sommet de Villers-Cotterêts.

Échec africain

Emmanuel Macron, en organisant cet événement à vocation mondiale, tente aussi de recoller les morceaux de la relation de la France à l’Afrique, qui s’effiloche depuis des années.

Le sommet de Villers-Cotterêts, dont la dimension africaine devrait être forte, ne saurait effacer l’échec patent de la France en Afrique. Pendant que la France abandonne son leadership sur le continent, d’autres puissances comme les États-Unis, le Japon, l’Inde, la Russie ou encore la Chine organisent des sommets annuels avec les dirigeants africains, renforçant ainsi leur influence. Et pendant ce temps, que fait la France ? Rien. Aucun sommet Afrique-France digne de ce nom ne s’est tenu depuis qu’Emmanuel Macron est arrivé à l’Elysée.

On se souvient du pseudo Sommet de Montpellier en octobre 2021 où le chef de l’Etat avait réuni des sociétés civiles pour tenir un soi-disant Sommet africain. Mal conseillé par un pseudo Conseil présidentiel pour l’Afrique, créé en 2017 et rapidement mort-né, dans lequel quelques leaders parisiens de la diaspora africaine, affairistes et déconnectés des réalités de l’Afrique, se sont plus servis qu’ils n’ont servi l’Afrique et la France, Emmanuel Macron a manqué son rendez-vous avec l’Afrique et nui gravement subséquemment aux intérêts de la France en Afrique.

Jamais Emmanuel Macron n’a su surmonter le crime originel de l’humiliation infligée à son homologue burkinabé lors de son « fameux » discours de Ouagadougou à la jeunesse africaine en novembre 2017. Nous avions cru en « Macron l’Africain », la déception a été à la hauteur des espoirs initiaux.

Point d’orgue de cette bérézina africaine : la façon dont Emmanuel Macron a décidé seul en juin 2021 du désengagement désordonné et non concerté de la France au Sahel qui a entraîné la désintégration du G5 Sahel.

Depuis trop d’années, cette absence de dialogue stratégique avec l’Afrique est tragique, surtout dans un contexte où les anciens partenaires francophones se détournent de plus en plus de la France pour s’allier avec d’autres puissances. Ce n’est pas un sommet consacré à l’entrepreneuriat qui changera cet état de fait. Ce qu’il faut, c’est un engagement clair et des actes concrets pour revigorer le lien culturel, linguistique et politique avec l’Afrique francophone et toute l’Afrique.

Le sommet de Villers-Cotterêts est une belle occasion manquée. Un sommet pour (presque) rien, qui ne fait que masquer le déclin d’une influence que la France aurait pu préserver si elle avait su s’en donner les moyens.

Il est encore temps d’inverser la pente et de nouer des partenariats stratégiques gagnant – gagnant car le désir de français dans le monde et le désir de France en Afrique, en Amérique latine et partout dans le monde, restent puissants. On l’a vu avec le succès extraordinaire et planétaire des Jeux de Paris 2024.

La France a perdu sa relation directe et longtemps collective aux chefs d’Etat africains. Michel Barnier puis le successeur d’Emmanuel Macron sauront-ils réinventer la relation Afrique – France ?

En français bien entendu !

Michel Taube