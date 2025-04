Françoise Bellesort Cairo, fondatrice de Tenyo : une vision intégrée de la communication pour donner du sens à chaque prise de parole

Imaginez une agence qui ne se limite pas à exécuter un brief, mais qui conçoit la communication comme un véritable levier de croissance. Une structure capable d’orchestrer chaque message pour assurer une cohérence absolue et une efficacité maximale. C’est toute l’ambition de Françoise Bellesort Cairo avec Tenyo, une agence de communication intégrée fondée en janvier 2025.

En japonais, « Tenyo » signifie « envoyé du ciel, personne providentielle », une philosophie qui résume parfaitement son approche : transformer une idée en une réalité percutante, capable de démultiplier l’impact d’une marque.

Une vision stratégique au service des PME

Rien ne prédestinait Françoise Bellesort Cairo à la communication : passée par la médecine, les relations internationales et une immersion au Japon, c’est finalement dans les médias et la publicité qu’elle trouve sa vocation. Devenue channel planner puis planner stratégique dans un grand groupe, elle analyse en profondeur les pratiques du secteur et dresse un constat sans appel : « Trop d’entreprises, notamment les PME, souvent sans service communication dédié, avancent à l’aveugle, dispersent leurs ressources et perdent en impact. »

Avec Tenyo, elle propose une alternative pragmatique et performante. Exit les approches fragmentées et les stratégies incohérentes : ici, chaque action s’inscrit dans une vision globale et cohérente, garantissant un retour sur investissement mesurable. « Notre force, c’est de penser la communication comme un tout. Nous ne sommes pas de simples exécutants, nous intervenons avant même le brief, pour anticiper, challenger et co-construire. »

Une agence agile avec un réseau d’experts

Chez Tenyo, pas de course aux appels d’offres. L’agence sélectionne ses clients autant qu’ils la choisissent. L’objectif ? Collaborer avec des entreprises qui placent l’image et le positionnement au cœur de leur stratégie. Chaque projet est sur mesure, sans copier-coller, avec une seule finalité : la performance. « Avec Tenyo, chaque action a un sens. Pas de créativité gratuite : tout doit servir un objectif clair. »

Pour garantir cette efficacité, Tenyo s’appuie sur un modèle unique : une structure ultra-flexible associée à un réseau de 200 freelances triés sur le volet, couvrant 40 métiers de la communication. Branding, storytelling, marketing digital, social media, relations presse, design graphique, production vidéo, événementiel… Tous ces experts sont rigoureusement sélectionnés pour leur talent et leur capacité à intervenir rapidement. « Notre modèle permet aux PME de bénéficier de l’expertise d’une grande agence, sans les rigidités d’une équipe interne. »

Un partenariat stratégique pour les entreprises ambitieuses

Travailler avec Tenyo, c’est bénéficier d’un accompagnement complet, où agence et client avancent main dans la main. « Nous ne venons pas imposer, mais challenger, affiner, exécuter. C’est une collaboration, pas une confrontation. » L’objectif est clair : offrir aux entreprises une communication alignée, percutante et efficace qui servira le ROI (Return On Investment).

Vous dirigez une PME et souhaitez structurer votre communication ? Vous cherchez un partenaire stratégique capable de transformer votre vision en une marque forte et impactante ?

Avec Tenyo, chaque prise de parole s’impose naturellement, comme si elle était… « tracée par le ciel ». Une philosophie nippone, mais surtout une réalité concrète.