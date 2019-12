« Macron l’Africain » à Abidjan : Michel Taube sur LCI le 21 décembre 2019

Alexia Germont, présidente du Think tank France audacieuse, Dominique Jamet, politologue, Olivier Cimelière, communiquant et directeur adjoint d’ESJ pro Entreprise, et Michel Taube répondaient [voir ci-dessous] à Magali Lunel sur LCI à l’occasion de la retransmission en direct du discours d’Emmanuel Macron devant la communauté française d’Abidjan le 21 décembre, jour de son anniversaire.

N’djekouale (en langue ébrié) ou « faiseur de paix » : Macron l’Africain est en Côte d’Ivoire pour fêter Noël avec les 950 soldats français sur place et répondre à l’invitation d’Alassane Ouattara, président ivoirien.

C’est en effet Macron l’Africain qui s’exprime aujourd’hui. La Côte d’Ivoire, poumon économique de l’Afrique occidentale francophone, accueillera l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui formera les unités d’élite africaines qui se battent contre le terrorisme Islamiste. La Côte d’Ivoire est aussi le premier partenaire de la France et nos relations sont multiples. Ne citons que le sport avec l’inauguration de l’agora sportive à Abidjan avec Didier Drogba ce matin.

Nous sommes à un moment clé : de même que le président malien était aux Invalides pour rendre hommage aux treize soldats français tués au Mali le 25 novembre, demain dimanche 22 décembre, le président français sera au Niger pour s’incliner devant les soldats nigériens morts récemment dans la lutte contre les djihadistes. Les présidents du G5 Sahel seront reçus à Pau le 13 janvier 2020 et en juin Bordeaux accueillera le Sommet Afrique – France.

Nous entrons dans une séquence France – Afrique décisive où la relation gagnant – gagnant annoncée par Emmanuel Macron dans son fameux discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017 doit enfin porter ses fruits.

Michel Taube