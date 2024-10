Clémence Huignard, la DG de Nailmatic : la start-up à la beauté citoyenne !

Qui d’entre nous peut se vanter d’avoir une photo aux côtés du Président de la République Française, la main parfaitement manucurée aux couleurs tricolores, posée fièrement sur son épaule droite ?

Cette audacieuse qui a osé, c’est Clémence Huignard, la Directrice générale de Nailmatic, l’une des marques sélectionnées pour représenter le savoir-faire français dans la boutique officielle de La Maison Élysée inaugurée en juillet dernier et installée en face du Palais présidentiel (Opinion Internationale était à l’inauguration, retrouvé notre article ici).

Audacieuse, cette trentenaire n’en est pas à son coup d’essai

Après une brillante carrière dans la gestion et la finance de grands groupes, cette maman de 2 bambins décide après son second congé maternité de suivre les traces de sa famille maternelle : devenir entrepreneur. C’est en février 2023, que Clémence Huignard devient associée de Nailmatic et en prend la direction.

Nailmatic, c’est cette start-up créée en 2012 par deux amis, Boris et Lilian, qui a forgé sa réputation par la distribution automatique de vernis à ongles biosourcés*, plébiscités par l’emblématique Inès de la Fressange.

Surfant sur cette réputation de produits sains, douze ans plus tard, Nailmatic emploie une quinzaine de personnes, réalise près de 4 millions de chiffre d’affaires dont 30% à l’international. Et pour se différencier de la concurrence, trustée par les grands groupes, la petite entreprise franco-française à complètement révolutionné son offre en s’invitant sur la cosmétique enfantine et ludique destinée aux 3-9 ans.

Mais attention, pas de controverse possible

Le credo de Nailmatic n’est pas « l’adultisation » des enfants. « Ici pas de mini-Lolita. Juste l’envie de créer des produits pour jouer, pour faire comme maman » souligne Clémence. L’iconique vernis s’est ainsi décliné en version Kids qui s’enlève en se lavant les mains. La marque propose du brillant à lèvres, du gel pailleté pour le corps mais avec des formules toutes douces, à base d’eau. Et pour que la toilette devienne une fête, Nailmatic a créé des boules de bain effervescentes ou encore à la mousse lavante.

Les enfants peuvent même céder à la mode du tatouage avec les TATTOOPEN. Des feutres pour se tatouer à l’encre… délébile. Comme le vernis, leurs stigmates partent à l’eau !

De jolis produits bien pensés et créés avec des formules clean et respectueuses

Comme le rappellent les articles 1 et 2 du manifeste de la marque (oui oui, il existe !), Nailmatic est « une cosmétique ludique pour croquer la vie ensemble : réfléchie, créative et espiègle avec des formules responsables à base de matières premières d’origine naturelle : le meilleur pour la peau dans le respect de l’environnement ». « Nous sommes une marque reconnue comme éco-conçue, responsable, made in France » complète Clémence Huignard. « C’est l’un de nos points clés de différenciation nous permettant de percer sur ce marché qui n’est pas encore investi par les marques pour adulte ou pour bébé ».

Une reconnaissance à l’international

En France comme à l’international, ce sont plus de 1 500 concept-stores qui distribuent les produits de Nailmatic. » Nous avons une belle notoriété dans cet univers. Nous sommes désirables » sourie Clémence. « Nous sommes une marque qu’il faut absolument avoir lors de l’ouverture de son concept store. Nous sommes, par exemple, présents dans tous les flagships au Japon « . La marque est également distribuée dans près de 400 pharmacies, dans les grands magasins, des enseignes prestigieuses comme Harrods, Liberty, La Samaritaine, Monoprix… ou par le biais des parfumeurs. « Comme l’offre enfant est globalement peu développée, nos produits sont souvent présentés dans les rayons make-up. Ils deviennent alors des achats coup de cœur pour les mamans, qui veulent faire plaisir à leur enfant, en se faisant plaisir à elles-mêmes ».

L’autre force de Nailmatic est son encrage hexagonal. Car au-delà de son savoir-faire, la marque se revendique comme « un défenseur incontesté du made in France et du made in Europe ». « Il nous paraît essentiel de soutenir l’économie locale ainsi que des partenaires qui partagent nos valeurs. Nous avons de vrais savoir-faire en France » souligne Clémence « des industriels qui nous suivent sur nos innovations et investissent sur des machines pour fabriquer nos produits ».

Même si Nailmatic évolue dans le monde de l’enfant, l’entreprise ne se développe cependant pas dans le monde des bisounours. Elle est confrontée comme la plupart des entreprises françaises à la concurrence internationale, notamment chinoise, qui contrairement aux idées reçues fait aussi de la qualité ; aux lourdeurs administratives et légales, aux manques d’aides concrètes de l’État pour accompagner ses petites entreprises nationales à résister face aux rouleaux compresseurs de la concurrence internationale. Clémence reconnaît cependant le travail de Business France dans la recherche de nouveaux partenariats à l’international lors de ses missions. « Nous sommes des start-up. Nous n’avons ni le temps, ni les moyens de tout investiguer. Cette aide est la bienvenue, même si elle reste encore insuffisante ».

Quant au bouche-à-oreille, il reste le « réseau social » le plus développé dans l’univers des start-up. L’entraide est l’autre pilier de cet univers entrepreneurial que Clémence découvre depuis sa prise de fonction. « C’est une vraie surprise positive. Il y a une vraie transparence. Beaucoup d’échanges pour éviter certains écueils. Et à ma grande surprise, cela fonctionne aussi avec les concurrents ».

Autre réseau indispensable lorsque l’on est une petite structure, la CPME

« Lorsque j’ai repris la direction de Nailmatic, je n’ai pas hésité à renouveler notre adhésion à la CPME » précise Clémence. « Quand on est entrepreneur, on est souvent seul dans beaucoup de domaines et le réseau de la CPME permet de pallier ces manques. C’est important de savoir s’entourer, de pouvoir échanger avec d’autres chefs d’entreprise qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Ces échanges sont une vraie richesse. En plus, la CPME propose énormément d’évènements. J’ai participé à certains. C’est très qualitatif. Typiquement, c’est le réseau dont on a besoin, lorsque l’on est une petite entreprise ».

Et demain ?

« Notre mission chez Nailmatic est de rendre le quotidien des familles plus simple et plus joyeux. On va continuer à développer des produits pour satisfaire cette mission. Mais nous en avons une autre, qui nous tient vraiment à cœur : éloigner les enfants des consoles et des écrans. C’est un véritable problème de santé publique et nous devons tous nous mobiliser. Pour Nailmatic, notre leitmotiv est de stimuler la créativité en accompagnant le développement des enfants avec des produits clean et amusants… Nous développons de nombreux kits DIY pour inviter aux moments de partage entre petits et grands. Nous avons aussi lancé les podcasts ludiques, cools et créatifs.

Pour 2025-2026, nous travaillons au développement de boxes ou de petites trousses facilement transportables qui regrouperaient des activités destinées au transport, pour occuper les enfants pendant ces périodes parfois longues et ennuyeuses avec autres choses qu’un écran ».

Un nouveau virage conceptuel pour Nailmatic, qui, comme aime le souligner Clémence « fait partie de l’agilité indispensable de l’entrepreneuriat pour s’adapter aux évolutions de la société et du marché. Surtout en ce moment, où la consommation ralentit. Nous devons être capables de proposer de nouveaux produits accessibles à tous les porte-monnaie, en maîtrisant notre savoir-faire sans aucune négligence sur ce qui fait notre renommée ».

Géorgia Sarre-Hector

*Les solvants dérivés du pétrole ayant été remplacés par des solvants issus de végétaux et de matières premières d’origine naturelles et renouvelables (coton, maïs, pomme de terre, blé et manioc).