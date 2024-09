Stéphanie de Mauroy (ViaLudo) : « Nous nous battons pour une société plus sûre, plus équitable et plus inclusive »

Jouer pour apprendre… L’apprentissage prend une nouvelle dimension en s’imposant dans des domaines aussi variés que le droit, marketing, ou les sciences. C’est sur ce marché en pleine croissance, composé essentiellement de petites entreprises et de quelques mastodontes, que s’est engagée la société ViaLudo en mettant des savoirs réputés difficiles à la portée de tous grâce au jeu.

C’est pour en comprendre les ressorts que nous avons rencontré Stéphanie de Mauroy, Directrice de la communication de la start-up ViaLudo, pionnière française sur cette niche de la ludification des savoirs difficiles.



ViaLudo fait partie des 1300 adhérents de la CPME Paris.

Stéphanie de Mauroy, bonjour. Merci d’avoir accepté de répondre à « Eco & entrepreneurs », dans la rubrique business d’Opinion Internationale. Pourriez-vous nous présenter ViaLudo et les valeurs qui l’animent ?

ViaLudo a été créée en 2019, à partir du constat suivant : il n’est plus possible d’apprendre aujourd’hui comme on apprenait hier.

Avec ViaLudo qui signifie “ par la voie” du jeu, nous avons voulu nous différencier des anglicismes habituels du marché pour nous attacher à nos racines, plus en adéquation avec nos objectifs et nos valeurs. ViaLudo a pour ambition de développer des apprentissages d’une très grande rigueur académique, conformes aux référentiels de formation tout en s’appuyant sur des aspects novateurs comme le jeu, associés aux nouvelles technologies qui plaisent aux nouvelles générations : le numérique et le besoin d’interaction.

L’ambition de ViaLudo, dès sa création, est de donner l’opportunité à chacun, d’apprendre, d’accéder enfin à des savoirs difficiles et de les maîtriser, dans le cadre de formations et de la préparation de diplômes. ViaLudo est d’abord un organisme de formation.

Ainsi, le droit, la comptabilité, la fiscalité, la finance, les mathématiques, par exemple, deviennent accessibles partout et tout le temps.

Construits et mis à jour en temps réel grâce à notre équipe d’experts reconnus dans leurs domaines, les modules de formation proposés par ViaLudo répondent aux sollicitations de nombreux secteurs dont l’exigence réglementaire impose des formations périodiques.

La force de VIALUDO est de proposer à ses clients une personnalisation complète de ses applications. Nous nous adaptons à nos clients et réalisons leurs exigences. Nous ne vendons pas d’outil formaté, mais des instruments parfaitement adaptés.

Cependant, l’ambition de Vialudo va plus loin. Elle est d’œuvrer pour une plus grande démocratie, pour la promotion de l’égalité et de l’inclusion ainsi que de lutter contre le racisme, toutes les discriminations, et les atteintes à l’intégrité. Pour rendre plus effectif cet engagement, Vialudo développe actuellement un garde du corps digital destiné à dissuader toute agression physique ou morale, dans l’entreprise, à l’école, à l’université, au sport….

En quoi le COVID et son confinement vous ont-ils donné l’opportunité de développer de nombreuses pratiques et de fortes valeurs RSE ?

Très rapidement après notre création, nous avons été tous confinés. Comme beaucoup, nous avons donc dû apprendre à travailler à distance, sans pouvoir nous déplacer. Nous sommes devenus très indépendants et autonomes, ce qui induit un management totalement horizontal, l’absence de hiérarchie et la mise en avant de l’intelligence collective.

Nous avons appris à travailler sans bureau et sans nous déplacer. En recherche constante de la plus grande frugalité dans l’utilisation des moyens, ViaLudo est une start-up 100% française qui utilise des technologies et des serveurs français. Obsédés par le zéro papier, nos déplacements se font toujours par les transports en commun les moins polluants. Nos machines, situées en France, sont mises en veille dès que cela est possible.

ViaLudo s’est structurée autour de valeurs fortes partagées par toute l’équipe : la parité, le partage de la valeur ajoutée, la protection des données personnelles de nos utilisateurs. Nos applications sont RGPD friendly. Le respect des données que nos applications brassent est une valeur centrale à laquelle nous apportons une attention toute particulière. Hors de question, par exemple, de commercer les données. Nos utilisateurs sont pseudonymisés, ce qui fait que nous ne connaissons jamais leurs identités réelles.

De plus, soucieuses de la démocratisation des savoirs et de l’inclusion qui sont des valeurs essentielles pour ViaLudo, nos applications ont été développées pour être accessibles aux personnes porteuses d’un handicap (couleurs, police dys, lecteur immersif).

« Nul n’est censé ignorer la loi » est un adage qui relève de la fiction juridique, puisque ce sont près de 318 000 articles législatifs et réglementaires qui sont en vigueur en France [NDLR, données janvier 2019]. Que propose votre application JUDICIA pour démocratiser le droit et promouvoir l’égalité et la lutte contre toute forme de discrimination ?

JUDICIA est né de la volonté des étudiants d’apprendre le Droit autrement. Avant de devenir l’application mobile déployée aujourd’hui, JUDICIA est un plateau de jeu qui nous a permis d’expérimenter notre future application et de la tester auprès des étudiants. Qui l’ont validée !

C’est autour de ce chalenge : démocratiser le Droit, que s’est constituée l’équipe et s’est développé le premier jeu. Aujourd’hui, JUDICIA est une application qui permet à tout le monde d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine du droit, mais aussi de l’économie et du management sous forme d’un jeu. JUDICIA combine l’apprentissage ludique pour mieux comprendre, apprendre et retenir.

JUDICIA s’adresse aussi bien aux établissements scolaires qu’aux entreprises.

En 2021, vous avez reçu le prix de l’intelligence collective au Challenge Open Innovation Entrepreprise de l’École Kedge. En 2022, vous avez été accélérés à l’emLyon business school. En 2023, vous avez intégré le Programme Projets industriels de l’École des Mines. Vous êtes aujourd’hui accompagnés par la CCI 92 et le CCI 75.

Ces reconnaissances vous permettent-elles de développer cette notoriété essentielle pour trouver des partenaires ?

En effet, toutes ces reconnaissances sont essentielles et représentent autant d’atouts dans notre réussite. Elles permettent de développer notre renommée et notre visibilité. Elles sont un gage de qualité et de performance.

Elles représentent également d’importants apports en compétences, en savoirs et savoir-faire. Elles nous permettent d’accéder aux précieux conseils de mentors réputés et à leurs réseaux.

Ainsi, nous avons la chance de compter parmi nos mentors la Professeure de marketing Alice Riou (emlyon Business school), Marie-Pierre Fleury (Accélérateur emlyon Business school), Alexandre PROCACCIA, responsable Positiv’Incuba’School (CCI Paris Île-de-France) ainsi que de Sabrina Ono, responsable start-up (CCI Paris) et Mael Fleuret, Startup Manager (CCI 75). Nous avons également accès au Fablab de la CCI 92 pour la mise au point de notre garde du corps personnel digital.

Régulièrement nous avons l’honneur d’intégrer dans nos équipes certains élèves de ces écoles prestigieuses fédérés autour de nos projets. Ils nous permettent de bénéficier de leurs savoirs, de leurs compétences, de leur capacité d’innovation en IT, de leur jeunesse… Nos produits sont ainsi directement construits avec nos cibles.

ViaLudo a pour ambition de proposer une version complètement gratuite de l’application JUDICIA à destination du grand public pour que tout le monde puisse connaître et comprendre le droit. Quels sont vos autres projets de développement à court terme ?

Nous travaillons sur plusieurs chantiers :

Poursuivre le développement de nos domaines de formation : Droit, Économie, Management, Marketing, Sciences, psychologie avec cette montée en compétences progressive du niveau initial au BAC+5,

Mettre à disposition des services avec toujours la même exigence de pédagogie et de qualité. Quand un amphi « joue », nous n’avons pas le droit au bug.

Donner aux apprenants l’opportunité d’apprendre dans un climat apaisé, avec le smartphone qu’ils ont toujours sur eux.

Diaboliser les smartphones est à mon sens décalé et dépassé. Le smartphone et l’IA doivent être considérés comme des alliés. Ils permettent de dépasser certaines barrières dans l’apprentissage, de se former partout, à tout moment et, quand cela est nécessaire, de s’entraîner avec interaction grâce à l’IA ou en réseau avec ses pairs. Cela rend plus attractive la formation et plus autonome l’apprenant. Sans oublier le formateur ou professeur qui, à tout moment, peut intervenir en posant les jalons nécessaires à l’apprentissage. L’IA et le smartphone sont des outils géniaux que l’on doit maîtriser.

Lorsque l’on est chef d’entreprise, est-ce important de s’engager dans un espace patronal ?

Quels sont les principaux bénéfices et enseignements que vous

en retirez ? Nous avons découvert la CPME au travers des nombreux évènements qu’elle organise. Ils nous ont permis de mieux comprendre l’organisation, ce qu’elle proposait, mais aussi de rencontrer d’autres chefs d’entreprise, d’échanger sur notre quotidien d’entrepreneurs, de croiser des dynamiques, de parler d’innovation… De « sortir la tête du guidon » si je puis dire, de partager nos difficultés. Ces moments sont importants. Nous apprécions beaucoup cette ouverture, cette liberté d’échange et de découverte. Ces moments de convivialité sont également l’occasion d’entrer en relation avec de potentiels clients, partenaires ou encore fournisseurs. C’est ainsi que nous avons rencontré des experts, très intéressés par notre projet avec qui nous avons tissé des relations. Nous avons aussi croisé la CCI, autre acteur essentiel, au moment où nous recherchons des financements pour notre garde du corps personnel digital. Cette rencontre nous a permis d’être incubés à la CCI 92, de développer et de produire ce dispositif initié en partenariat avec l’École des Mines. Adhérer à la CPME, c’est bénéficier de toute une organisation qui facilite vraiment notre quotidien. En parallèle, de nombreux experts répondent à nos questions. C’est un gain de temps extrêmement précieux, car ils connaissent tous les méandres de l’écosystème des start-up. Nous apprécions tout particulièrement l’accompagnement bienveillant et personnalisé des équipes de la CPME et la personnalité humaine et chaleureuse de son président Bernard Cohen-Hadad. Bref, à la CPME, nous avons tout pour être heureux !

