La plupart des entreprises s’accordent sur un point crucial : la vision court-termiste des fonds d’investissement traditionnels ne correspond pas à leur propre horizon de croissance. En moyenne il faut compter 21 ans pour construire une ETI et dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Or, les fonds d’investissement classiques ont une perspective beaucoup plus courte, souvent de cinq ans, et commencent à planifier leur sortie dès la troisième année. Cette discordance entre les horizons temporels pénalise les investissements ambitieux et empêche de penser à long terme.

Pour pallier ce problème, le modèle des fonds dits « Evergreen » apparaît comme une solution pérenne et flexible.

L’Evergreen, c’est être maître de son temps. Ces fonds sont caractérisés par une durée de vie non limitée dans le temps et disposent d’une structure leur permettant d’accompagner les sociétés sur des durées d’investissement plus longues. Ce modèle favorise les stratégies ambitieuses, permet de respecter le cycle naturel des entreprises, de nourrir leurs besoins d’agilité, indépendamment des aléas économiques et de répondre aux exigences accrues des investisseurs en matière de durabilité. Il offre à ces investisseurs, dits actionnaires, une flexibilité continue et un retour sur investissement régulier, contrastant avec les fonds classiques où les investisseurs sont des souscripteurs liés par des engagements à durée fixe.

La solution Evergreen offre ainsi un alignement d’intérêts entre les investisseurs, les équipes de gestion et les entreprises en portefeuille. Au cœur de ce dispositif, la dimension communautaire prend tout son sens. Les membres de la communauté Evergreen bénéficient d’un écosystème collaboratif où les expériences, les idées et les compétences se mêlent pour créer une synergie bénéfique à tous. Cette communauté est composée de dirigeants d’entreprises, d’investisseurs et d’experts, tous unis par la volonté de promouvoir un développement durable et responsable. En rejoignant cette communauté, chaque membre devient à la fois contributeur et bénéficiaire d’un savoir collectif en perpétuelle évolution. Cet esprit communautaire est un véritable catalyseur de croissance et de succès pour toutes les parties prenantes.

Confronté à des enjeux géopolitiques, réglementaires, technologiques et de marché complexes et mouvants, le dirigeant d’une ETI a besoin de s’entourer pour mieux comprendre, surmonter ces nouvelles problématiques et mettre en place des actions structurantes sur le long terme. L’esprit communautaire est précieux : le partage d’expériences et la connexion avec leurs pairs permettent aux dirigeants de se libérer de ces contraintes et d’adopter une approche offensive, de saisir les opportunités et de se concentrer sur leur croissance.

C’est dans cet esprit que s’est construit GENEO avec la volonté de créer une communauté d’entrepreneurs, très engagés aux côtés des entreprises du portefeuille, pour les accompagner dans leurs projets de croissance. Elle incarne le réseau des bâtisseurs de long terme. GENEO Capital Entrepreneur a ainsi créé une communauté de 220 investisseurs dont plus de 150 entrepreneurs, 40 family offices, 10 professionnels du capital et près de 20 institutionnels. Les membres de cette communauté mettent leur partage d’expérience, leurs connaissances sectorielles et leur réseau business au profit des entrepreneurs qu’ils accompagnent. GENEO a ainsi mené un grand nombre d’actions d’accompagnement : des rendez-vous réguliers pour conseiller les équipes dirigeantes lorsqu’elles font face à des difficultés passagères, à des interrogations stratégiques ; des initiatives comme le Club Impact et les GENEcamps, les GENEbusiness ont été mises en place pour aborder des sujets complexes avec l’appui d’experts et de pairs, offrant des solutions concrètes et des perspectives innovantes que ce soit dans le domaine de la digitalisation, ou de l’internationalisation, ou la RSE ou le recrutement des talents.

Le modèle GENEO est un modèle unique qui repose sur 3 piliers essentiels : des fonds propres, du conseil et un réseau d’affaires solide. Ce modèle rassure les entrepreneurs par la transparence de son actionnariat, composé entre autres d’entrepreneurs à succès, inspirant confiance et admiration. Ces investisseurs, tels que les dirigeants de grandes ETI et groupes, apportent non seulement des fonds mais aussi une expertise précieuse et un alignement de valeurs. Ce modèle permet de bâtir des entreprises résilientes et innovantes, en alignant les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs sur le long terme.

Fanny Letier et François Rivolier,

co-fondateurs de GENEO Capital Entrepreneurs