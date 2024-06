Les Prix Étienne Marcel 2024 célèbrent les entrepreneurs responsables !

Il n’y aurait pas d’économie libérale sans entrepreneurs. Et malgré ses excès, le capitalisme ne serait pas le moins mauvais des régimes économiques sans des chefs d’entreprise responsables !

Le think tank Etienne Marcel récompense depuis 2011 ces entrepreneurs qui sauvent le capitalisme en investissant autant dans l’humain que dans la rentabilité financière ou économique. Ces entrepreneurs de TPE et PME indépendantes concilient performance économique et engagement responsable, en mettant au cœur de leur activité les préoccupations et les innovations environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance, c’est-à-dire l’humain, le territoire et la planète.

Le président fondateur, Bernard Cohen-Hadad, s’inscrit dans le pas du grand Etienne Marcel : au XIVème siècle, il fut le premier prévôt des marchands à fédérer les commerçants et artisans de Paris et à mener la première révolution française (étrangement oubliée de la mémoire collective) pour limiter les pouvoirs du roi. Déjà les entrepreneurs voulaient plus de libertés par rapport au politique.

Pour cette année 2024, les lauréats ont montré, chacun à sa manière, la créativité, l’imagination que déploient des entreprises pour partager la valeur et les fruits de l’entreprise. Pour l’édition 2024 des Prix Étienne Marcel, , dont Opinion Internationale est partenaire presse, parmi la trentaine d’entreprises ayant candidate, 4 lauréates ont été distinguées le 25 juin au Sénat : « Manutan », pour le Prix Étienne Marcel 2024, « Alizée », pour le premier Prix du Jury 2024, « Yemanja », pour le second Prix du Jury 2024, le « Fonds de dotation Alexis Gruss », pour le Coup de Coeur 2024, et « Acces-Sit », pour le Coup de Coeur 2023 qui n’avait pu leur être remis l’an passé.

« Les lauréats, maîtrisant tous leur capital, ont récompensés parce qu’ils introduisent une innovation environnementale, sociétale, de gouvernance ou territoriale prometteuse et parce qu’ils ont d’ores et déjà apporté des gages très tangibles de leur engagement dans cette perspective, y compris par la mise en place de dispositifs de partage de la valeur« , ont expliqué Agnès BRICARD, présidente du jury, Bernard COHEN-HADAD et François PERRET, vice-président de l’association.

Manutan, le grand vainqueur

Le groupe valdoisien « Manutan » est spécialisé depuis près 40 ans dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 946 millions d’euros en 2023. Avec 2 500 collaborateurs en Europe dont 718 en France, Manutan est le plus grand fournisseur européen de produits et services aux entreprises, des fournitures de bureau aux équipements informatiques et aménagements, avec plus de 800 000 références. Manutan s’efforce d’accompagner ses clients – entreprises, artisans, collectivités – vers une performance plus « responsable ». La stratégie RSE que le groupe déploie en son sein, avec un souci constant du « bien-travailler » et de l’égalité femmes-hommes, a permis à 15 de ses 25 filiales européennes d’obtenir la certification « Great Place to Work« .

Deux prix du Jury : Alizée et Yemanja

Le regroupement mariligérien « Alizée » est né de la fusion de deux entreprises passionnées par la fabrication de structures gonflables (toboggans, jeux, châteaux, etc.) : « Air et Volume » d’un côté et « Cairn » de l’autre. Air et Volume est une société eurélienne active depuis 15 ans ; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,34 millions d’euros en 2022. Cairn est une société de Loire-Atlantique active depuis 26 ans ; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,32 millions d’euros en 2022. Les dirigeants du regroupement Alizée sont très mobilisés sur les enjeux environnementaux et sociaux, tout particulièrement sur la parité et la formation des collaborateurs. Ainsi le regroupement est-il certifié Planet’RSE et soutenu par l’ADEME. En maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production, depuis la conception jusqu’au recyclage, le regroupement a l’ambition de réaliser un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’euros en 2024.

La société parisienne « Yemanja » est spécialisée depuis 7 ans dans le design et l’aménagement de bureau pour tous types de clients, sur des surfaces allant de 200 m2 à plusieurs milliers de m2. Son crédo est que le bureau, berceau de la culture des entreprises, est un formidable outil pour les ressources humaines. Entreprise « libérée » depuis sa création, forte de 35 collaborateurs, labélisée « Positive Workplace » depuis 2021, Yemanja concentre ses efforts sur le sourçage de matériaux innovants – briques à base de tissu recyclé, plan de travail à partir de clavier et souris, sièges en houblon recyclé, etc.

Et deux coups de cœur pour le Cirque Alexis Gruss et Access-Sit

Le « Cirque Alexis Gruss » avec son fonds de dotation est un organisme de mécénat val-de-marnais créé en 2020 qui a pour ambition de promouvoir auprès du grand public les savoirs et les valeurs du cirque et du monde équestre, en organisant des actions de charité et de sensibilisation au bien-être animal, des programmes pédagogiques et écologiques, etc. Le fonds de dotation a notamment pris l’initiative du premier programme d’équithérapie pour les femmes atteintes de cancer, des rencontres avec plus de 10 000 jeunes défavorisés chaque année, ou encore le développement d’une douche écologique.

La société valdoisienne Acces-Sit est spécialisée depuis 37 ans dans la fabrication de meubles pour les espaces accueillant du public – entreprises, magasins, restaurants, etc. Entreprise « libérée » avec 15 collaborateurs, elle allie savoir-faire artisanal et technologie de pointe et elle complète la fabrication de meubles par du conseil en aménagement.

Au final, et à la veille d’échéances politiques décisives où les entreprises risquent d’être les dindons de la (mauvaise) farce qui se joue actuellement, tous les créateurs de valeur récompensés nous aident à nous projeter plus loin, notamment en 2025, année où toutes les entreprises de 10 salariés et plus devront instaurer un dispositif de partage de la valeur.

Michel Taube

*Membres du jury 2024 :

Agnès BRICARD, présidente : co-dirigeante du cabinet d’expertise comptable Bricard, Lacroix & Associés qu’elle a créé en 1983, Présidente d’Honneur du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, Ambassadrice à la participation et à l’intéressement, Vice-présidente de Pacte PME, Membre du Bureau de 2GAP France.

Et par ordre alphabétique : Laure BERGALA, journaliste indépendante, David CHARLET, Président de l’Anacofi, Bernard COHEN-HADAD, Président fondateur du think tank Étienne Marcel, Anne DAUBRÉE, Présidente de l’Association des Journalistes PME (AJPME), Corinne DROMER, Membre du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Alain DUFFOUX, Président du Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI), Philippe ÉCRAN, Président de Repex Floor, Emmanuel KESSLER, Président de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale, Olivier de LAGARDE, Rédacteur en chef adjoint à Europe 1, Vice-président du Press Club de France, François PERRET, Vice-président du think tank Étienne Marcel, Jeanne-Marie PROST, Ancienne Médiatrice nationale du Crédit, Philippe REILLER, Journaliste indépendant, Jean-Pierre ROBIN, Journaliste économique au Figaro, Patrick ROGER, Directeur général de Sud Radio, Michel TAUBE, Fondateur d’Opinion Internationale, Nicolas VILLET, Directeur de BNP Paris « Epargne et retraites entreprises », Jean-Marc VITTORI, Éditorialiste aux Echos.