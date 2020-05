Le monde d’après, c’est avec la parité femmes – hommes ! L’édito de Michel Taube

L’auteur de ces lignes est un militant des droits humains et de l’égalité femmes – hommes. Rubrique Sois belle et ouvre-la, manifeste « brisons le plafond de verre » pour la parité dans la gouvernance des entreprises, des associations et de toutes les organisations publiques ou privées, port quotidien de chaussettes et de cravates orange aux couleurs onusiennes de la lutte contre les violences faites aux femmes…

Eh bien, nous n’avons pas pris en compte le critère des sexes (pardon, des genres) dans l’élaboration du programme du 1er @Live Opinion Internationale du 11 mai auquel nos lectrices et nos lecteurs sont invités. C’est une faute (a-t-on droit à l’erreur ?) et je prie les femmes et les hommes qui en ont été choqué(e)s d’en accepter mes plus humbles excuses ?

Lundi soir, le 11 à 18h sur Zoom, nous aurons plus de femmes au programme du @Live et dès le n°2 du 18 mai, la parité femmes – hommes sera désormais un des critères de choix pour la programmation.

Car en effet, le monde d’après, c’est les femmes au pouvoir autant que les hommes !

Michel Taube