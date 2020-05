À l’image de la France avec la Tour Eiffel, le Machu Picchu du Pérou est à l’arrêt. Les grands lieux touristiques mondiaux n’accueillent plus le public. Mais pour voyager, on peut aussi…

A l’occasion du 1er mai et de la Fête du travail, Sophie de MENTHON (Mouvement ETHIC), et Thibault BECHETOILLE (CROISSANCE PLUS) lancent cet Appel co-signé par Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale. En ce…

Encore et toujours une guerre de retard… Mais aujourd’hui comme hier, on gagnera ! En 1914, l’armée française, qui pensait être la meilleure armée du monde, avait envoyé au front ses troupes avec…

Monsieur le président de la République, Les soignants, les caissiers, les routiers et tous les opérateurs de transport et de livraison, les policiers et les gendarmes, les éboueurs, les agriculteurs et la chaîne alimentaire,…