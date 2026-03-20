Moundir, figure du poker populaire, attendu pour la grande finale à Aix-en-Provence

Le Winamax Poker Tour 2026 entre dans sa phase finale dès ce vendredi 20 mars à Aix-en-Provence, au Pasino du groupe Partouche. Un moment fort du calendrier européen où Moundir, ambassadeur emblématique de Winamax depuis plus de douze ans, sera présent pour accompagner les milliers de joueurs attendus.

Après avoir participé à huit étapes sur les dix du circuit, il retrouve cette grande finale avec l’enthousiasme qui le caractérise. À chaque étape, il a su entretenir une relation privilégiée avec les participants, dans un esprit de convivialité assumé. « On joue, on discute, on prend des photos », insiste-t-il, revendiquant un poker ouvert et accessible.

Avec plus de 3000 joueurs attendus sur le format 6-Max, la finale promet une ambiance exceptionnelle. Moundir met en avant le rôle déterminant de l’équipe marketing de Winamax, dont il salue la créativité et la capacité à faire évoluer chaque festival, contribuant à installer durablement le poker amateur dans le paysage français.

Son propre parcours témoigne de cette évolution. D’abord connu du grand public pour ses apparitions télévisées, il a su s’imposer dans l’univers du poker grâce à un travail constant et des résultats significatifs sur plusieurs tournois majeurs, notamment à Las Vegas.

En parallèle, il est chaque dimanche à l’antenne de RMC pour le Poker Show, aux côtés de Daniel Riolo, sous la direction de Jérémy Sirvin. Une émission qui sera exceptionnellement délocalisée à Aix-en-Provence le 29 mars, en direct de la grande finale.

Plus qu’une compétition, cette finale incarne l’aboutissement d’un circuit qui place l’humain au cœur du jeu. Une vision portée par Moundir, devenu au fil des années l’un des symboles du poker populaire en France.

Emma Ray