Emmanuel Grégoire : « la séparation du politique et du religieux, connais pas ! ». L’édito coup de gueule de Michel Taube

Tout est bon pour arracher quelques voies dans une élection municipale mal embarquée… Quitte à violer quelques principes fondamentaux comme la séparation du politique et du religieux inscrite dans le principe de laïcité cher à la République française.

Est-ce pour faire du Chikirou bas de gamme et lui prendre quelques voix ? Emmanuel Grégoire, accompagné de Carine Petit, candidate à la mairie du 14ème, a profité de l’Aïd El fitr qui marque la fin du jeûne du ramadan pour se rendre dans le gymnase du stade Jules Noël dans le 14e arrondissement de Paris, entre porte Didot et porte d’Orléans.

Il a pris rapidement la parole pour promettre, évidemment, de meilleures capacités d’accueil à des centaines de fidèles qui étaient venues là pour prier et uniquement pour prier. Puis il est reparti aussitôt… A ce rythme, combien de mosquées et de lieux de prière a-t-il sillonné en deux heures ?

Petite anecdote au passage : pendant que des communes voisines comme Gentilly avaient mis à disposition leur stade pour effectuer la prière à ciel ouvert, c’est dans un gymnase surbondé où trois salves de prières successives ont dû être organisées tant il y avait de monde que la ville de Paris a donc ménagé, en catimini, un espace de prière fermé pour un des cultes les plus pratiqués dans notre pays.

Emmanuel Grégoire croit donc dans un vote musulman là où l’on souhaiterait un vote de chaque citoyen en son âme et conscience et quelle que soit sa religion. Pauvre gauche !

Michel Taube