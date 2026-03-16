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Edito
17H21 - lundi 16 mars 2026

Avignon : contre Olivier Galzi, un candidat de la honte de l’équipe de Raphaël Arnault sur une liste de la honte LFI – PS. L’édito de Michel Taube

 

Avignon : un candidat de la honte sur une liste de la honte. L’édito de Michel Taube

Il s’appelle Djoumer Lounes et il est assistant parlementaire du député de la honte Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde dont plusieurs collaborateurs sont impliqués dans la mort de Quentin Deranque à Lyon.

A Avignon, Djoumer Lounes sera en 27ème position et donc éligible dimanche sur la liste fusionnée LFI – PS qui vient d’être annoncée à Avignon. Une fusion de la honte de plus après Limoges, Toulouse et Lyon, contraire aux envolées lyriques et purement de façade d’Olivier Faure et du parti socialiste.

Tout cela pour faire barrage à l’excellent Olivier Galzi, candidat de la droite et du centre, arrivé en tête au premier tour.

Tout cela pour ganger des strapontins électifs, grande spécialité des gauches.

Qu’en penseront les Avignonnais ? Verdict dimanche.

 

Michel Taube

Michel Taube
Directeur de la publication