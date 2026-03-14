Le Raisina Dialogue 2026 ou la puissance discrète de New Delhi. L’édito de Michel Taube

Le Raisina Dialogue 2026, organisé à New Delhi du 5 au 7 mars dernier, a confirmé une réalité que de nombreux diplomates ressentent déjà sans toujours l’exprimer ouvertement : l’Inde n’est plus seulement une « puissance émergente », mais une scène centrale où le monde vient désormais débattre, négocier et recalibrer discrètement ses stratégies.

Plus de 2 700 participants issus d’environ 110 pays, se sont réunis dans la capitale indienne à l’occasion de cette conférence de référence consacrée à la géopolitique et à la géoéconomie. Le thème retenu cette année, « Saṁskāra : Affirmation, Adaptation, Progrès », reflétait à la fois la trajectoire propre de l’Inde et l’état d’esprit d’un monde peinant à s’ajuster à des crises multiples et imbriquées.

En quelques années, le Raisina Dialogue est devenu le pendant offert par New Delhi aux forums de Munich ou de Davos, mais avec une tonalité résolument indienne.

Dirigeants, ministres, responsables de la sécurité, PDG, universitaires et journalistes ont débattu des recompositions des rapports de puissance dans un monde multipolaire, des pressions climatiques et de la compétition pour les ressources, de la course à la domination dans l’intelligence artificielle et les technologies critiques, de la fragilité des chaînes d’approvisionnement et de l’interdépendance instrumentalisée, de l’avenir de la gouvernance mondiale dans un système fragmenté.

Ce qui distingue le Raisina Dialogue de nombreuses conférences occidentales réside dans la place accordée aux voix du Sud global, présentes sur un pied d’égalité à New Delhi avec les puissances occidentales et asiatiques.

La France était représentée par plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, Philippe Varin, président de la International Chamber of Commerce, Luis Vassy, président de Sciences Po Paris, Guillaume Ollagnier, directeur général des relations internationales et de la stratégie, Alexander Bohmer, chef de la division Asie du Sud et Asie du Sud-Est, Ayumi Moore Aoki, directrice générale du Tech Diplomacy Forum, ainsi que Alisée Pornet, conseillère principale à l’Agence française de développement (AFD).

Le Raisina Dialogue 2026 est bien plus qu’une vitrine diplomatique indienne. Il constitue un baromètre de la manière dont le monde non occidental interprète les crises actuelles, et un rappel que nombre de débats stratégiques majeurs ne se déroulent plus uniquement à Washington, Bruxelles ou Munich.

La guerre entre l’Iran et l’alliance Israël et les Etats-Unis était dans toutes les discussions : le Raisina Dialogue a transformé les préoccupations de tous en une réflexion plus large sur la rapidité avec laquelle les guerres « locales » se mondialisent désormais, et sur la fragilité croissante de l’ancienne architecture de sécurité. Le Raisina Dialogue est devenu ainsi un instrument à part entière de la diplomatie indienne.

L’Inde, une « nation passerelle »

L’Inde siège désormais à la table des forums occidentaux, des rencontres des BRICS et des sommets du Sud global, tout en invitant ces différents mondes à New Delhi sous la bannière du Raisina Dialogue. Pour la France qui cherche à renforcer son autonomie stratégique au sein d’une Europe plus souveraine, l’Inde apparaît comme un partenaire naturel dans la construction d’une architecture internationale plus équilibrée et moins dépendante.

Pour comprendre l’évolution du monde, qu’il s’agisse de la guerre et de la paix en Asie occidentale, de l’énergie et des routes maritimes, des technologies ou du rôle du Sud global, écouter ce qui se dit à New Delhi devient aussi essentiel que de suivre les débats à Berlin, Bruxelles ou Paris.

L’Inde ne se contente pas de réagir à un monde en mutation ; elle contribue à définir la manière dont celui-ci gérera ses crises. Le Raisina Dialogue 2026 en apporte une nouvelle démonstration : la route vers l’ordre mondial de demain passe de plus en plus par New Delhi.

Michel Taube