Municipales à Courbevoie : Aurélie Taquillain s’impose comme la principale alternative face au maire sortant

La campagne des élections municipales à Courbevoie est marquée par une polémique après le témoignage d’une résidente d’une résidence senior affirmant avoir subi des pressions pour accorder sa procuration au maire sortant, Jacques Kossowski, en poste depuis 1995. Selon ses déclarations, elle aurait été menacée et incitée à signer une procuration afin de permettre à un tiers de voter à sa place lors du scrutin.

Le directeur de l’établissement a indiqué qu’une candidate appartenant à l’équipe municipale, également résidente de la structure, pourrait être impliquée dans cette démarche. Compte tenu de la gravité des accusations, le parquet de Nanterre a rapidement ouvert une enquête, et plusieurs auditions sont actuellement menées afin d’établir les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités.

Aurélie Taquillain porte l’affaire devant la justice

Dans ce contexte, Aurélie Taquillain a choisi de saisir la justice afin que les circonstances de cette affaire soient pleinement éclaircies. La candidate estime qu’il est indispensable que ces accusations fassent l’objet d’une investigation approfondie afin de garantir la transparence du processus électoral et le respect du libre choix des électeurs.

De son côté, le maire sortant Jacques Kossowski a annoncé avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Aurélie Taquillain. Il conteste fermement les accusations et dénonce ce qu’il considère comme des affirmations infondées. Cette double procédure judiciaire intervient dans un climat politique déjà particulièrement tendu à l’approche du scrutin.

Une dynamique politique qui s’élargit autour de Taquillain

Dans le même temps, la campagne municipale connaît plusieurs recompositions politiques. Plusieurs personnalités issues de la majorité municipale ont récemment décidé de rejoindre Aurélie Taquillain, parmi lesquelles Nathalie Renault, Charazed Djebbari, Sandrine Cohen-Solal et Marion Jacob-Chaillet, illustrant les divisions qui traversent le camp du maire sortant.

Parmi les soutiens récents figure également Arash Derambarsh, ancien adjoint au maire de Courbevoie, qui a décidé de quitter la majorité municipale de Jacques Kossowski. Critique à l’égard de son rôle au sein de l’équipe municipale, il a choisi de prendre ses distances avec la majorité et de rejoindre la campagne d’Aurélie Taquillain. Son ralliement est interprété comme un signal supplémentaire des fractures au sein de la majorité et renforce la dynamique de l’opposition.

La candidate bénéficie également du soutien d’Adile Farquane, journaliste et éditorialiste politique. Ancien éditorialiste sur LCI, il intervient régulièrement dans le débat public et anime des émissions de discussion politique, notamment Les Zinformés sur Beur FM et Le Carrefour de l’info sur Global Africa Télésud. Son engagement aux côtés d’Aurélie Taquillain témoigne de l’élargissement du rassemblement autour de sa candidature.

Une candidate ancrée dans la vie locale

Née et élevée à Courbevoie, Aurélie Taquillain affirme que son engagement politique s’est construit au contact direct des habitants. Élue conseillère municipale en 2010, elle devient adjointe au maire chargée de la famille, de la petite enfance et de la vie associative en 2014. Elle est aujourd’hui conseillère régionale d’Île-de-France et préside le groupe d’opposition « Agissons pour Courbevoie ».

Dans un contexte marqué à la fois par une enquête judiciaire et par des recompositions politiques locales, la campagne municipale s’annonce particulièrement disputée dans cette commune stratégique des Hauts-de-Seine. Pour ses soutiens, Aurélie Taquillain incarne désormais l’alternative capable d’ouvrir une nouvelle page politique à Courbevoie.

Emma Ray