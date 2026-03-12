Iftar pour la paix : À Paris, Omar Harfouch émeut l’ambassadeur américain avec son « Concerto pour la paix »

Lors de l’Iftar de la paix organisé à Paris ce mardi 10 mars 2026, le pianiste et compositeur Omar Harfouch a offert l’un des moments les plus marquants de la soirée en interprétant au piano un extrait de son « Concerto pour la paix ». La prestation s’est déroulée devant plusieurs centaines d’invités réunis dans les salons de l’InterContinental, parmi lesquels l’ambassadeur des États-Unis en France Charles Kushner.

Au cœur de cette soirée consacrée au dialogue entre cultures et religions, la musique a occupé une place centrale. Pendant plusieurs minutes, Omar Harfouch a interprété son œuvre devant un parterre composé de diplomates, de responsables politiques et de représentants religieux, réunis autour de l’événement organisé avec l’imam Hassen Chalghoumi.

Le « Concerto pour la paix », présenté par le pianiste lors de plusieurs événements internationaux, se veut un symbole du rôle que la culture peut jouer dans le rapprochement entre les peuples. À Paris, l’interprétation de l’œuvre s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement attentive, les invités se pressant autour du piano installé dans la grande salle du Salon Opéra.

À l’issue de la prestation, l’ambassadeur américain Charles Kushner s’est avancé vers le pianiste pour le féliciter chaleureusement, sous les applaudissements de l’assemblée. La scène a été l’un des moments les plus commentés de la soirée, illustrant la dimension à la fois artistique et diplomatique de l’événement.

Cette performance s’inscrivait dans le cadre de l’Iftar de la paix, rendez-vous annuel qui réunit chaque année à Paris responsables religieux, diplomates et personnalités politiques autour d’un message de dialogue. Pour Omar Harfouch, l’interprétation de son « Concerto pour la paix » devant l’ambassadeur des États-Unis a donné à cette édition une portée symbolique particulière.