Du tatami à la mairie du Bourget : la nouvelle bataille de Sofiane Milous

21h15. Sur le tatami du dojo, le silence retombe enfin. Sofiane Milous, 38 ans, vient de saluer ses derniers élèves. Il y a quelques minutes encore, il transmettait l’art de la projection avec cette exigence propre au haut niveau. Le temps d’une douche rapide et d’un passage auprès des siens, l’ancien champion d’Europe s’apprête déjà à repartir. Pas pour un entraînement, mais pour rejoindre ses colistiers : la nuit sera consacrée au collage des affiches de campagne. Pour lui, la gestion du temps est une discipline de fer, un équilibre millimétré entre travail, famille et conviction politique.

Le CV sportif impose le respect : champion d’Europe à Vienne en 2010 après avoir terrassé le champion du monde en titre, cinquième aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, et double champion de France. Mais aujourd’hui, Milous ne court plus après les médailles. Il brigue la mairie du Bourget pour les municipales de 2026.

« Le judo m’a appris que la chute n’est pas une fin, mais une étape », explique-t-il. Éducateur spécialisé, professeur de judo, père de famille et candidat : Sofiane Milous ne choisit pas, il concilie. C’est cette capacité à piloter plusieurs vies avec la même intensité qu’il met aujourd’hui au service de sa ville. Entre deux entraînements et son travail de terrain, il veille à préserver l’équilibre de son foyer, convaincu que la solidité d’un homme politique prend racine dans sa vie de famille.

Avec son collectif citoyen « Les Voix du Bourget », il a monté une équipe de 35 personnes à son image : des habitants qui connaissent la réalité du quotidien. On y trouve une enseignante, un agent de sûreté, un conducteur de train. Une liste hétéroclite qu’il coache avec la même exigence de discipline et d’intégrité.

« On ne gagne jamais seul », répète celui qui a passé sa vie en individuel sur le tapis. Pour Milous, la politique est une forme de transmission. Un engagement de proximité où chaque porte qui s’ouvre est une victoire.

En janvier dernier, il annonçait officiellement sa candidature devant une salle comble. Pour lui, le combat final ne fait que commencer. Rendez-vous les 15 et 22 mars pour le verdict des urnes.

La Rédaction d’Opinion Internationale

SOFIANE MILOUS — Repères