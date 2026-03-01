Karim Bouhassoun, un philosophe engagé entre conseil politique et transmission

Karim Bouhassoun s’est construit un parcours à la croisée de la réflexion intellectuelle et de l’action publique. Diplômé de l’Université Paris-Sorbonne en philosophie puis de Sciences Po Paris en affaires internationales, il s’oriente très tôt vers l’analyse des idées et leur mise en œuvre concrète dans le débat public. Son itinéraire témoigne d’un intérêt constant pour l’articulation entre pensée théorique et engagement citoyen.

Ancien enseignant et conseiller auprès de responsables politiques et d’institutions, il a également travaillé dans le conseil en stratégie et en communication publique. Son expérience l’a conduit à intervenir aussi bien auprès de collectivités territoriales que de grandes organisations, tout en poursuivant une activité d’essayiste. Candidat à des élections locales et impliqué dans plusieurs think tanks et associations, il revendique un engagement fondé sur l’égalité des chances et la participation citoyenne.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux questions de société et à la place de la France dans le monde contemporain, il s’est progressivement imposé comme un vulgarisateur attentif aux enjeux politiques et géopolitiques. Conférences, débats publics et publications rythment son activité, avec la volonté constante de rendre la réflexion accessible au plus grand nombre.

Paru fin janvier aux éditions Le Lys Bleu, son nouvel essai,Initiation à la philosophie,s’inscrit dans cette démarche de transmission. L’ouvrage part d’un constat critique : la domination des écrans et des réseaux sociaux fragilise l’attention et affaiblit l’exercice de la pensée structurée. L’auteur invite ainsi à renouer avec la lecture, la nuance et le raisonnement, qu’il considère comme des outils indispensables pour comprendre le monde contemporain.

Conçu comme une série d’ateliers thématiques, le livre explore les grandes interrogations classiques (la guerre et la paix, la justice, le beau, la vertu) en convoquant les penseurs de l’Antiquité jusqu’à la période moderne. L’objectif n’est pas académique, mais pédagogique : donner des repères clairs pour exercer son esprit critique face aux débats sociaux, économiques ou internationaux.

À travers cet ouvrage de 136 pages, Karim Bouhassoun ambitionne de démocratiser l’accès à la philosophie. Il défend l’idée que la discipline ne doit pas être réservée à une élite, mais constituer un instrument de compréhension et d’émancipation pour tous, capable d’éclairer aussi bien les choix individuels que les grandes orientations collectives.