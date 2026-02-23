Max Orville : « Créteil a besoin d’un nouveau maire à l’écoute notamment des Ultra-marins de notre ville. Thierry Hebbrecht est le bon choix. »

Max Orville bonjour. Vous êtes ancien député européen, martiniquais d’origine et installé à Créteil. Vous êtes candidat aux élections municipales de Créteil sur la liste conduite par Thierry Hebbrecht. Quels sont les liens entre Créteil et les Outre-mer ?

Je voudrai d’abord dire que je connais Créteil parfaitement. J’ai grandi et vécu à Créteil de 1971 à 1992. J’ai débuté ma carrière d’enseignant à Créteil. Je suis parti vivre à la Martinique en 1992, mais j’ai toujours gardé mes attaches à Créteil. Ma mère y vit toujours et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’y suis revenu.

Créteil est une ville très appréciée des ultramarins. Ces derniers représentent plus de 8% de la population cristollienne. Ce n’est pas mince. Créteil est jumelée avec la Ville des Abymes en Guadeloupe depuis plus de 40 ans. Le martiniquais Georges Aurore, ancien Président de l’association culturelle des Antillais et des Guyanais (ACRAG) est devenu Maire adjoint, grâce à la représentativité de nos compatriotes sur la Ville. Des manifestations d’envergure ont été menées pour faire connaître et reconnaître la place des ultramarins dans la Ville dans les années 1980.

Enfin de grands martiniquais ont vécu à Créteil. Je pense à Laurent Valere, ancien magistrat et vice-président du Tribunal de grande instance de Créteil, et plus près de nous Victor O, musicien de grand talent a séjourné également à Créteil. En effet, Créteil entretient avec les Outre-mer une relation affective forte.

Plusieurs établissements scolaires de Créteil portent les noms d’illustres compatriotes d’Outre-mer (Félix Eboué, Aimé Césaire et Léo Orville, tous deux martiniquais). Qui était Léo Orville et quel est votre lien de parenté avec lui ?

Vous avez la confirmation de ce que je vous disais plus haut, Créteil a une relation forte et avérée avec les Outre-mer.

Léo Orville est un Inspecteur honoraire de l’Education nationale, ancien expert UNESCO, plus jeune Inspecteur de l’éducation de France par concours à l’âge de 26 ans, cousin germain de Gaston Monnerville, ancien Président du Sénat français. Il a exercé sa carrière en Martinique d’abord, puis en Afrique (Côte d’ivoire et Congo Brazzaville) et il s’est installé en 1971 à Créteil jusqu’à sa retraite en 1991. Passionné de l’école et amoureux des outremers et de son île la Martinique. Il est l’un des fondateurs d’ailleurs de l’association ACRAG dont j’ai parlé plus haut. Léo Orville c’est mon père !

Depuis 2008, année de sa disparition, une école de la ville a été baptisée à son nom par la municipalité de Créteil.

Dites-moi tout sur votre tête de liste ! Pourquoi Thierry Hebbrecht sera, selon vous, un excellent Maire de Créteil ?

J’ai beaucoup échangé avec Thierry Hebbrecht et si j’ai accepté de me porter candidat à ses côtés, c’est d’abord parce que nous partageons des valeurs communes. Il est gaulliste et je suis centriste comme vous le savez. Ensuite le projet qu’il propose, me paraît correspondre aux attentes des Cristolliens, notamment en matière d’éducation. Enfin, j’apprécie son caractère courageux, résistant, pugnace et surtout il me paraît avoir la sagesse et l’expérience nécessaire pour conduire une ville comme Créteil !

Face à des concurrents agités et bruyants, je préfère la sérénité en action, Thierry Hebbrecht a ce profil. Je partagerai cet adage le concernant : « Le bruit ne fait pas de bien et le bien se fait sans bruit ! »

J’invite nos compatriotes à faire le choix de Thierry Hebbrecht pour les élections municipales de Créteil dès les 15 mars prochain.

Propos recueillis par Michel Taube