Edito
12H42 - dimanche 22 février 2026

Les Français sont généreux et patriotes ! La preuve par le patrimoine et Stéphane Bern ! L’Opi’News du 22 février 2026

 

Les Opi’News d’Opinion Internationale : un fait d’actualité, une idée !

L’explosion des dons en faveur de la protection du patrimoine prouve la générosité des Français et leur patriotisme. Avec 168,7 millions d’euros en 2025, la Fondation du patrimoine a enregistré des records pour ses collectes, notamment dans le cadre du Loto du patrimoine, avec des ressources multipliées par 3,5 depuis 2017. Disons aussi merci à Stéphane Bern qui porte cette noble cause depuis des années.

Allez, Messieurs le président et premier ministre, remplacez Rachida Dati par Monsieur Bern à la culture !

 

Michel Taube

Directeur de la publication