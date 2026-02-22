Les Français sont généreux et patriotes ! La preuve par le patrimoine et Stéphane Bern ! L’Opi’News du 22 février 2026

Les Opi’News d’Opinion Internationale : un fait d’actualité, une idée !

L’explosion des dons en faveur de la protection du patrimoine prouve la générosité des Français et leur patriotisme. Avec 168,7 millions d’euros en 2025, la Fondation du patrimoine a enregistré des records pour ses collectes, notamment dans le cadre du Loto du patrimoine, avec des ressources multipliées par 3,5 depuis 2017. Disons aussi merci à Stéphane Bern qui porte cette noble cause depuis des années.

Allez, Messieurs le président et premier ministre, remplacez Rachida Dati par Monsieur Bern à la culture !

Michel Taube