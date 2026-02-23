Quentin, Lyon, la présidentielle et nous. Tribune de Ghyslaine Pierrat

Quentin Deranque a juste quelques vingtaines d’années.

Un môme militant aussi, bêtement radicalisé, peut-être fiché, déjà. Résultat : Il est mort.

Sa mort sous les coups de jeunes également endoctrinés et fadas-désocialisés qui se cooptent dans la violence .

Et pour finir , ce manque de respect devant la tragédie d’un gosse mort et de sa famille pulvérisée de douleur : c’est insupportable.

Et ce n’est pas tout !

D’abord certains chevauchent les morts pour une utilité politicienne indécente.

LFI d’abord qui se nourrit d’une France divisée, fragilisée.

LFI qui arbore les mensonges et se joue de la République comme de la démocratie.

L’enjeu pour eux est le chaos . La France insoumise a une responsabilité présentement.

Stop à ce carnage de propagande, de folie, de. vilénie, de turpitudes et abâtardissements…

Le cœur du sujet

L’éducation est un sujet vital pour la société . Regardez tous ces jeunes extrémistes virilisés qui aiment que s’affronter et se battre. Ils sont dans la surenchère.

Regardez ! Mais regardez donc !

C’est ça qu’on veut.

Ces Gamins en manque de repères, de vie familiale, d affect. , de limites , drogués aux réseaux sociaux, qui s’accrochent au bouées idéologiques des extrêmes.

Avez-vous vu Rima Hassan applaudit par des centaines d’hurluberlus à Sciences Po ?

Lyon et son climat sécuritaire

Nous venons de vivre la énième triste illustration et la preuve des dégâts de ces carences .

Il ne s’agit pas de nier que depuis quelques années , Lyon-ville est est devenue un champ de bataille entre les 2 extrêmes gauche et droite . Terrifiant . Affligeant. Pathétique.

Il faut réagir .

A la veille des municipales, l’enjeu de la violence lâche , gratuite et folle…. est au cœur des débats associatifs , politiques et citoyens :

réveillez-vous !

Climat politique

Aujourd’hui, ce défilé va-t-il charrier les rancœurs, les vengeances radicalisées, les haines recuites ?

Chacun s’égosille, à déraison ou à raison :

Une Ségolène Royal outrancière, clivante et dogmatique qui donne la nausée sur les réseaux sociaux.

Se concurrencent les posts LFI aux goûts vomitifs et abjects .

S’ajoutent les propos sidérants sur X ( Twitter) de Dominique de Villepin qui intellectualisent le jeu et l’avenir des LFI ?

Se greffent enfin quelques réactions légitimes comme celle de David Lisnard qui réclame punition juridique des meurtriers . Etc…

Et nous ? Qui sommes éberlués de cette montée de la haine et des violences.

La France à un an de la présidentielle

Bardella/Melenchon /Hollande/Retailleau/Wauquiez/ Ruffin/Attal, etc…

La France soupire .

La France n’a jamais été autant en point d’interrogation. Et pourtant, le réel frappe à nos portes.

Il est temps de se remettre en cause , de préparer le futur, les priorités, le cap…

Que sera la France de demain ?

Cela , c est sur toutes les lèvres des peuples.

Le pragmatisme, le bon sens , l’humain , le cœur, l’imagination politique pertinente sont prioritaires. Que proposez-vous de nouveau , d’inventif et adapté.

Le monde a changé ! Les mentalités peinent à s’adapter. Certes .

Mais les équipes politiques aux goûts secrets entre-soi, copie fantoche des mormons, doivent ouvrir les fenêtres pour engendrer une autre façon de se préparer, de gouverner , au lieu de jouer les vierges effarouchées, les mijaurées et ce avant que les territoires s’enflamment.

En mémoire à cette énième mort d’un gosse même si politisé aussi , nous avons obligation de dénoncer ce climat, ce chapelet de réactions débilisantes et de condamner ces violences . Le pire est toujours possible.

Le chantier « éducation » est gigantesque mais pas insoluble . La prise de conscience serait déjà la bienvenue.

Nous avons un devoir de proposer un futur à tous et d’agir.

Ghyslaine PIERRAT

Spin doctor