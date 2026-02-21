Nous respectons votre vie privée

Edito
14H32 - samedi 21 février 2026

Les stars du Salon de l’atriculture, ce sont les éleveurs comme André Prosper et sa vache Biguine martiniquaise, égérie absente mais présente dans nos coeurs. Michel Taube sur CNEWS

 
Michel Taube
Directeur de la publication