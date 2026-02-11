Monsieur X version 2027. La France a besoin d’un projet avant un visage ! La chronique de Patrick Pilcer

Il y a des moments politiques où la question n’est pas qui doit gouverner, mais pour quoi.

Des moments où l’incarnation précède trop vite la réflexion, des moments où les visages se multiplient, où les égos s’emballent pendant que le pays doute.

Nous sommes exactement dans l’un de ces moments.

Il est temps de remettre la mairie au milieu du village : le projet de société que devront choisir nos concitoyens lors de la prochaine échéance présidentielle doit précéder l’incarnation.

En 1963, près de dix ans après avoir porté au pouvoir Pierre Mendès France, L’Express avait eu une intuition audacieuse : proposer un Monsieur X à l’élection présidentielle. C’est précisément le 19 septembre 1963 que le magazine, dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, publie un article annonçant qu’« il y a quelque part en France un homme qui sera candidat à la présidence de la République face au général de Gaulle », créant ainsi le mystère autour du personnage dit Monsieur X, et ce sera Gaston Defferre.

A l’époque, la question centrale était l’absence d’incarnation face au Général. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation quasi-inversée avec une surabondance de candidature et un manque de projet fédérateur.

Alors osons à notre tour et modifions l’équation politique :

Il y a partout en France des hommes et des femmes prêts à se rassembler pour penser et écrire ensemble un projet « Radicalement Républicain », un projet social, libéral, laïque, démocratique, progressiste pour une France indivisible.

Et il y aura, ensuite, un homme ou une femme qui sera candidat à la Présidence de la République face aux candidats populistes et extrémistes.

Cette démarche ne consiste pas à imposer un homme, mais à créer un espace politique, une plateforme programmatique, un socle intellectuel et républicain avant toute incarnation. Le projet avant la personne. La vision avant le visage.

Une démocratie fragmentée, un pays orphelin de projet

Jamais sans doute notre pays n’a autant voté contre que pour.

Contre un système jugé illisible.

Contre une mondialisation vécue comme injuste.

Contre des élites perçues comme déconnectées.

Les extrêmes prospèrent sur ce vide programmatique. Ils endorment les électeurs avec des constats, répétés à l’envi, que tout le monde partage. Quand ils disent qu’il fait beau quand le soleil brille, comment ne pas être d’accord avec eux. Ils en profitent pour nous faire baisser la garde, détournent notre vigilance, et derrière, proposent des réponses simplistes à des problèmes complexes, des slogans là où il faudrait du courage, des boucs émissaires là où il faudrait de la cohérence.

Face à eux, les forces « Radicalement Républicaines », libérales, laïques, démocratiques et progressistes sont éparpillées, parfois tétanisées, souvent prisonnières de querelles de personnes. Or la France n’a pas besoin d’un casting. Elle a besoin d’un cap.

Et si nous inversions l’ordre habituel ?

Et si, pour une fois, nous faisions passer le projet avant l’incarnation ?

Et si la droite républicaine, le centre, et une partie de la gauche républicaine et progressiste acceptaient de se retrouver autour de l’essentiel ?

Non pas pour gommer les différences — elles sont légitimes — mais pour construire une plateforme commune, claire, assumée, lisible, autour de quelques piliers non négociables :

une République indivisible, laïque et ferme sur ses principes,

une économie de marché régulée, créatrice de richesse et de justice sociale,

la réhabilitation du travail, qui doit enfin payer plus et mieux,

une classe moyenne remise au cœur du pacte social,

un financement de notre modèle social modernisé, la France de 2027 n’est plus du tout celle de 1945

une démocratie libérale renforcée, protectrice des libertés et de l’État de droit,

une France ouverte, mais pas naïve, souveraine sans être fermée,

une écologie de solutions, non de slogans,

une autorité républicaine respectée parce qu’elle est juste.

En un mot : une France Radicalement Républicaine.

Ces piliers ne prétendent pas clore le débat. Ils en sont le socle. Avec au cœur de la pensée le Régalien (sécurité, justice, défense), le Pouvoir d’achat, le modèle social (santé, éducation, recherche, logement, transport, grands réseaux de communication physiques comme numériques…), et en filigrane une République des Territoires.

C’est avant tout cela que nos concitoyens attendent. Ils n’attendent pas un sourire et de belles phrases, mais un Etat qui mette en place un cadre clair pour Mieux Vivre Ensemble, dans lequel les énergies de chacun puissent se libérer et se développer, un cadre collectif d’émancipation individuelle en somme…

Monsieur X version 2027 n’est pas un homme, c’est une méthode !

Il ne s’agit pas aujourd’hui de désigner un candidat. Il s’agit de créer un espace politique de rassemblement, exigeant, cohérent, intellectuellement solide.

Un Monsieur X version 2027 n’est pas un homme masqué, mais une plateforme claire, un projet suffisamment robuste pour résister aux vents contraires, suffisamment rassembleur pour dépasser les appareils, suffisamment exigeant pour éviter les compromissions.

Alors, et alors seulement, viendra le temps de l’incarnation. Non pas l’homme providentiel, mais celui ou celle qui saura porter ce projet avec crédibilité, expérience et courage. Quelqu’un qui connaît les territoires, le travail, l’effort, la République vécue et non théorisée. Non pas un technocrate ou un énarque de plus mais un vrai politique du terrain.

Quelqu’un qui parle au pays réel sans flatter ses colères.

Le luxe du temps est derrière nous

Nous n’avons plus le luxe de l’improvisation. Ni celui de la division. Ni celui des aventures personnelles déguisées en projets collectifs. Un politique qui annoncerait sa candidature en nous disant qu’il nous dira plus tard son projet a perdu d’avance. Un homme ou une femme qui nous dirait « réfléchissons et bâtissons ensemble la France de demain » gagnera.

La France mérite mieux qu’une élection par défaut. Elle mérite un choix éclairé, structuré, assumé.

En 1963, l’Express avec son Monsieur X avait ouvert un débat. En 2026, Opinion Internationale ouvre une voie pour réussir 2027.

Une voie républicaine, libérale, démocratique, laïque. Une voie de responsabilité et de courage.

Une voie pour éviter le mur du populisme et le poison du renoncement. « Le mur n’est pas une fatalité. »

La vraie question n’est donc pas : qui sera Monsieur X ? La vraie question est : sommes-nous encore capables, collectivement, d’être à la hauteur de la France ?

C’est à cette condition que nous pourrons éviter le piège du populisme et reconstruire une espérance républicaine durable. Mon dernier livre, disponible en avant-première sur ce lien, et très vite partout en France, lance ce débat et propose cette voie.

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » (disponible dans la Librairie Opinion Internationale et bientôt dans toutes les bonnes librairies)