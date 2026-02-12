Nous respectons votre vie privée

Edito

Hands Off Iranian Healthcare Workers. Open Letter

On this 11 February, the somber anniversary of the Islamic Revolution in Iran, we—healthcare professionals and representatives of healthcare organizations—are appealing to our colleagues around the world. Guided solely by our professional…

De la connerie… La chronique de Jean-Marie Viala

Michel-Édouard Leclerc a déclaré et pour justifier son éventuelle décision de se présenter à l’élection présidentielle, par une phrase définitive : « Je ne suis pas plus con qu’un autre. » Je…