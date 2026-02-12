Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
On this 11 February, the somber anniversary of the Islamic Revolution in Iran, we—healthcare professionals and representatives of healthcare organizations—are appealing to our colleagues around the world. Guided solely by our professional…
Il y a des moments politiques où la question n’est pas qui doit gouverner, mais pour quoi. Des moments où l’incarnation précède trop vite la réflexion, des moments où les visages se multiplient, où les…
Sébastien Laye, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes entrepreneur et économiste franco-américain. Vous venez de vous installer aux Etats-Unis, après avoir vécu douze ans en France. Nous y…