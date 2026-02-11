« Touchez pas aux soignants iraniens » : lettre ouverte aux soignants et aux organisations de soignants dans le monde

Chers confrères,

En ce 11 février, date du triste anniversaire de la Révolution islamique d’Iran, nous sommes quelques soignants et représentants d’organisations de soignants qui, au seul motif de notre déontologie, appelons tous nos collègues dans le monde à titre individuel mais aussi ordinal, syndical, et institutionnel à rejoindre la campagne « Touchez pas aux soignants iraniens ».

En Iran depuis janvier 2026, une répression sanglante s’abat sur le peuple, orchestrée par le régime des mollahs. Parmi les horreurs commises, des soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers, aide-soignants, ambulanciers…, ont été tués, arrêtés, emprisonnés, condamnés et menacés de mort. Des cliniques sont visées et empêchées de fonctionner.

« Leur crime » ? Avoir exercé leur métier, conformément à l’éthique médicale et à l’éthique des soins qui les enjoignent à soigner toute personne qui se présente à eux.

Lançons ensemble cette campagne qui appellera tous les soignants dans le monde entier à parrainer publiquement nos collègues soignants iraniens pour mieux les protéger.

En nous rejoignant, chaque soignant et/ou organisation de soignants s’engage à :

suivre le sort d’un ou plusieurs soignants en danger, menacés ou emprisonnés,

demander aux autorités iraniennes de libérer immédiatement tous les soignants iraniens poursuivis,

demander aux autorités de nos pays respectifs d’intervenir auprès des autorités iraniennes.

Relayer la campagne et notamment apposer son logo dans toute la communication de la campagne.

Modalités pratiques :

Si vous acceptez de participer à la campagne, merci de nous contacter ici : [email protected]. Vous recevrez par retour toutes les modalités pratiques (visuels, messages et lettres type proposées, informations sur la campagne).

La campagne sera officiellement lancée jeudi 19 février 2026 à 16h (Paris time) lors d’une conférence de presse internationale on line.

Ne touchez pas aux soignants iraniens !

Notre ambition, notre devoir : montrer que la communauté des soignants est solidaire de ses collègues iraniens. Et pour atteindre cet objectif : nous devons être des centaines, des milliers du monde entier et des cinq continents. Le monde doit se mobiliser !

Il est précisé que cette campagne est neutre politiquement et se contente de mobiliser des soignants pour protéger des soignants. Mais nous tenons à rappeler que l’Iran est un pays, un peuple qui a donné de grands et nombreux médecins et soignants à la médecine ! Nous ne les abandonnerons pas ! Et adressons ce message à leurs tortionnaires : vous pourriez avoir besoin d’eux demain !

C’est pourquoi nous demandons dès maintenant aux autorités iraniennes de libérer sur le champ tous les soignants arrêtés ou inquiétés.

Contactez-nous ici : [email protected].

Recevez nos confraternelles salutations,

Sophie BAUER, Chirurgienne thoracique et cardiovasculaire, Présidente du SML (Syndicat des Médecins Libéraux)

Arya BASTI, Cardiologue interventional, Suisse, Président de SIMA (Swiss Iranian Medical Association

Richard Van Etten, MD, PhD, University of California, Irvine Professor of Medicine, Director, Comprehensive Cancer Center

Claire PONDI, Infirmière anesthésiste, Cameroun