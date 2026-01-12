« Le courage des Iraniennes sera plus fort que les mollahs » : Radouan Kourak sur CNews analyse la révolte en cours

Sur Cnews, Radouan Kourak a affirmé que, « pour la première fois, il existe une véritable chance de voir le régime iranien tomber », car ce soulèvement est mené par celles que les mollahs persécutent depuis des décennies : les femmes. Il a dénoncé le silence du féminisme français, rappelant que seules les militantes du collectif Nemesis apportent un soutien public aux Iraniennes alors même qu’elles risquent leur vie. « Révolution » et « révolte » sont des noms féminins, a-t-il souligné, et il n’est pas anodin que ce soient les femmes qui portent aujourd’hui la contestation face aux Mollah. Radouan Kourak a rendu hommage au peuple iranien et plus encore à ces femmes qui, selon lui, finiront par se libérer de leurs bourreaux.

Il a également établi un parallèle historique en évoquant Venise, « petite cité qui, par la seule volonté de son peuple, domina le monde ». Pour Radouan Kourak, cette comparaison illustre la force morale et la détermination qui animent aujourd’hui les Iraniens. « Ils ne manquent pas de volonté pour faire tomber ce régime », a-t-il insisté, jugeant que la mobilisation populaire, malgré la répression, pourrait ouvrir la voie à un basculement historique.