Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
David Charlet bonjour, vous êtes le président de l’ANACOFI. Pourriez-vous vous présenter ? Nous représentons les métiers du conseil et de l’intermédiation financière, plus précisément les courtiers et conseils en gestion et patrimoine,…
Malheureusement de façon non concertée avec les milieux économiques la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) et son président Serge Letchimy ont voté vendredi 30 janvier l’augmentation exponentielle de deux taxes sur les…
La révocation de Bruno Attal, ancien policier et délégué syndical particulièrement exposé médiatiquement, continue d’alimenter un débat sensible au sein de la Police nationale et au-delà. Son cas dépasse désormais la trajectoire…
Rudy Maréchaux bonjour. Vous êtes l’auteur du livre « Entrepreneuriat en pays contraint » (Nexus éditions). Vous vous présentez comme un multi entrepreneur. Pourquoi « multi-entrepreneur » ? Je n’ai pas fondé « une entreprise » mais un…