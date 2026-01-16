Nous respectons votre vie privée

Yves Laisné : Vive l’inégalité !

J’ai 75 ans, je suis en surpoids, je ne fais pas de sport – et n’en ai jamais fait. Je suis content de ma condition et ne poursuis pas le rêve fou…

200 ans du Figaro : vive le Fig ! L’édito de Michel Taube

Deux siècles. Un bicentenaire d’histoire, d’encre, de convictions, de combats, de débats, d’enquêtes et de liberté. Le Figaro fête aujourd’hui un âge que bien peu de journaux, en France comme ailleurs, n’atteindront…
Michel Taube

TRUMP IMPERATOR. La tribune de Michel Scarbonchi

Drôle de début d’année 2026 ! Ne voilà-t-il pas que le Président américain fait enlever, dans sa capitale, Caracas, le Président du Vénézuéla et le conduit devant une juridiction New-Yorkaise sous l’inculpation…
Michel Scarbonchi