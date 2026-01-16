La gauche comme crépuscule de l’humanité ! Chronique de Daniel Aaron

Il est parfois difficile d’être lucide et de regarder les choses même les plus évidentes ! Et de trouver une photo qui illustre mon propos !

Je suis allé hier dans un bar pour danser, ce que je n’avais pas fait depuis des années ! Et la Barman, super sympa, tatouée de partout, d’une agilité déconcertante avait un fort accent. Et quand elle a vu ce que j’écrivais, elle s’est un peu livrée.

Après quelques minutes émouvantes et très intense pour elle, elle m’a fait comprendre un truc dingue ! Qu’Il y a un point commun terrible entre les révolutions Iranienne, vénézuélienne et cubaine !

Et devinez ce point commun ? C’est l’incroyable responsabilité morale, politique, idéologiques et CRIMINELLE de la GAUCHE !

Car dans l’installation des 3 dictatures épouvantables qui y ont régné/règne encore, cette gauche de merde y est partout et a fait des millions de morts dans ces 3 grands pays.

Ce qui est dingue et que je n’arrive pas à comprendre, c’est comment la gauche Iranienne ose encore pointer son nez dans l’espoir de récupérer la révolution Iranienne ! Je reviendrai là dessus bientôt ! Mais c’est totalement délirant !

En particulier, les communistes iraniens devraient s’excuser auprès des millions de famille victimes de quoi ? De leur alliance avec les ayatollah qui ont permis l’instauration de la charia ! Ils devraient rester chez eux devant l’effroyable désastre qui s’en est suivi !

Et bien non, au contraire, que font ils ? Ils font ce que toutes les gauches du monde font. Ils récupèrent les mouvements populaires en manipulant les coeurs et les âmes perdues !

Exactement comme Jean-Luc Mélenchon ici, ou Jeanne Barseghian ou, ou, ou Catherine Trautmann qui « récupère » ici aussi le ras le bol de la politique locale ! (J’assume à mille pour cent mes parallèles…. Allez lire mes posts sur Madame Trautmann ).

64, 45 et 25 sont les nombres d’années que durent ces trois dictatures à Cuba, en Iran et au Venezuela !

Alors aujourdhui, je pense a cette barman qui, ne pouvant pas être citée de peur que sa famille à Cuba soit victime de représailles. Vous vous rendez compte ce que la gauche réussit à instiller dans les coeurs des hommes…

Cette jeune barman m’a expliqué en off ce qu’elle pensait des Castro et compagnie ! Je peux vous dire que vu le personnage, je ne souhaite à aucun Castro de la croiser !

Et de comprendre donc tout d’un coup le point commun entre ces 3 pays !

Alors, aujourd’hui, quand je croise un gauchiste, qu’il soit lfistes, communiste ou socialiste, j’ai honte pour lui ! Comment peut il encore se regarder dans la glace !

Pour finir ce post tres dansant, tout cela représente un réel espoir. Oui, je me permets de dire que la Révolution Iranienne, le kidnapping de Maduro, les sanctions américaines sur Cuba, sont autant d’espoir pour bouter ici aussi , hors du champ politique, la Gauche française.

Car comme dans un immense jeu de quille où chaque quille gauchiste tombe les unes après les autres, nous pouvons y croire !

A nous de nous mobiliser et de donner la petite pichenette qui manque pour gagner une VRAIE alternance ! Faisons le.

Daniel Aaron

