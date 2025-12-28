Brigitte Bardot, sublime bête humaine. L’édito de Michel Taube

Le 1er octobre 2024, pour son anniversaire, nous lui rendions hommage ! L’artiste, la femme de coeur et de convictions, la star absolue, l’icône de la France s’en est allée. Hommage…

Brigitte Bardot, une femme, une légende.

En devenant l’icône des années 50 et 60, elle a marqué une époque. La plus belle femme du monde est devenue l’objet de fascination de toute la planète. Idolâtrée par des millions d’hommes, scrutée, adulée, espionnée, Brigitte Bardot était et reste pour l’éternité la star absolue.

Mais cette vie, aussi enviable qu’elle puisse paraître, était un enfer.

Et cette femme, libre de ses choix depuis sa plus tendre enfance, a eu la force de dire « stop ». Stop à une existence où sa beauté ne laissait plus de place à son humanité. Louis Malle, dans « Vie privée », a su capturer les tourments d’une vie sous les feux de la rampe.

Brigitte Bardot a osé tourner le dos à cette folie. Et c’est dans ce choix radical que s’exprime sa première forme de féminisme, celle qui défie les injonctions d’une société obsédée par le corps des femmes.

Brigitte Bardot, la première féministe totale. Oui, elle l’a été à sa manière, sans manifester sur les barricades, mais en reprenant le contrôle de sa propre vie. Elle a montré qu’une femme pouvait, même au sommet de la gloire, se libérer de l’emprise totalitaire des hommes pour embrasser une autre mission, bien plus grande.

Cette deuxième partie de sa vie, elle l’a dédiée non pas à l’humanité, mais aux animaux. Bardot a choisi les sans-voix, ceux qui n’ont jamais pu revendiquer leurs droits. Et dans ce geste, elle a incarné une évolution profonde de notre société : de la fascination pour la beauté humaine à la compassion pour toutes les formes de vie.

De plastique sa beauté est devenue regard sur le monde… Et quel regard !

En devenant l’avocate passionnée des animaux, Bardot a su utiliser son aura pour sensibiliser le monde à la cause animale, un combat qu’elle a mené avec une détermination farouche et qu’elle poursuit avec la Fondation qui porte son nom.

Brigitte Bardot s’enorgueillit – et elle le peut – de recueillir plus de 10 000 animaux abandonnés. Et elle reste engagée, notamment contre l’extradition suicidaire vers le Japon du Capitaine Paul Watson.

Brigitte Bardot est plus qu’une icône du passé, elle est le symbole d’une humanité en mutation qui se tourne vers le respect du vivant.

Enfin, un clin d’œil à Antoine de Caunes et son magazine VIEUX, qui célèbre aussi cette sagesse de l’âge que Brigitte Bardot incarne.

Non, la vieillesse n’est pas toujours un naufrage. C’est le luxe que notre époque nous offre avec l’allongement de la vie et l’espérance de vivre en bonne santé deux fois plus longtemps que nos aînés n’ont pu le faire pendant des millénaires. De quoi se rendre utile et bienveillant tout au long de sa vie…

Bon anniversaire BB !

Michel Taube