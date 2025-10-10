Nous respectons votre vie privée

Edito

Ce qu’attend l’Afrique de la France selon Benoît Chervalier

Benoît Chervalier bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes l’auteur d’un livre à lire absolument pour tout amoureux ou observateur de l’Afrique : « ce qu’attend l’Afrique, ressources…
Michel Taube

Et si Macron partait ? L’édito de Michel Taube

La pire décision des années Macron. L’édito de Michel Taube
Emmanuel Macron marchant seul au cœur de Paris, entre le Panthéon et Notre-Dame… Vers son destin ? Vers l’abyme ? Cette vidéo savamment « volée » et orchestrée, rappelant évidemment l’exil du…
