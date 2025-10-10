Kocher, Moutouh, Lisnard, Bern, Le Marchand, Estanguet et les autres. Découvrez notre casting de compétences pour le prochain gouvernement. L’édito de Michel Taube

Pour ne fâcher personne (ou se brouiller avec tous), nous avons pris le parti de ne retenir aucun des ministres sortants des derniers gouvernements Macron (sauf une exception). Depuis l’intervention de Sébastien Lecornu sur France 2, l’hypothèse d’un gouvernement de techniciens, déconnecté des ambitions présidentielles de 2027 pour se concentrer sur le budget, refait surface. Techniciens ? Non, des compétences !

Au-delà du casting qui n’est pas dénué d’une pointe d’humour, espérons que que quelques idées de réforme ou de « rupture » prospèreront !

Isabelle Kocher, Première ministre et ministre des Comptes publics. L’ancienne patronne de Suez et d’Engie, saura manager un gouvernement de transition et profitera du vote des budgets 2026 et 2027 pour dégrossir le mammouth étatique et administratif.

Patrick Pilcer, ministre délégué aux comptes publics et à la réforme du financement du modèle social français. Patrick Pilcer est Ingénieur des Ponts et Chaussées. Il dirige un cabinet de conseil et d’expertise sur les marchés financiers. Il est 1er Vice-Président de la Fédération de Paris du Parti Radical mais n’entre pas au gouvernement à ce titre. Il signe depuis des années des chroniques d’actualité qui dessinent une vraie révolution dans les solutions de financement du modèle social français. Il publie le 30 octobre un nouveau livre, « Radicalement républicain », premier ouvrage des éditions InterVision.

REGALIEN

Hugues Moutouh, ministre de l’Intérieur. Il est de cette nouvelle génération de préfets, – on pourrait aussi citer Jean-Christophe Bouvier qui en Martinique s’est levé contre les agissements d’insurrectionnels -, qui ne gardent pas leur langue dans leur poche face aux attaques contre la République.

Nous avions connu l’actuel secrétaire général du ministère de l’intérieur en 2006 comme conseiller de Nicolas Sarkozy à l’époque ministre de l’intérieur. Nous avions suggéré au futur Président de la République de confirmer publiquement qu’il est bien contre la peine de mort. Nous étions alors à la tête du mouvement abolitionniste mondial. Le jour de l’exécution de Saddam Hussein, Nicolas Sarkozy avait signé une tribune dans Le Figaro : “je suis contre la peine de mort en toutes circonstances”.

Au ministère de la justice, pas de nom privilégié mais un grand flic !

Pour doper le pôle “police judiciaire” de la justice et obtenir des parquets et des instances judiciaires une sévérité sans faille, un policier place Vendôme serait une bonne idée ! Avant enterrement définitif de l’ENM et élection des juges dans le cadre d’une réforme constitutionnelle d’ampleur !

Le ministre de la justice sera aussi bâtisseur et chargé de faire construire 100.000 places de prison Algeco pour les courtes peines.

Daniel Keller, ministre d’État chargé de la laïcité et de l’éducation. Remettre les enfants et les élèves sur le chemin des savoirs et du respect, réarmer la laïcité, valeur en danger de disparition, dans tous les corps de la société, former 10.000 brigadiers laïcité supplémentaires pour investir écoles, associations, clubs sportifs, prisons !

L’ancien Grand Maître Grand Orient de France est bien plus que cela : normalien agrégé de lettres, directeur dans un groupe de protection sociale, président des Anciens Élèves de l’ENA en entreprise, ex-président de l’association des Anciens Élèves de l’ENA, ancien membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), il est résolument partisan de tendre la main à tous les Français qui affirment leurs convictions républicaines.

Tous les enfants qui sortent du primaire doivent savoir lire, écrire et compter. Telle sera sa grande priorité.

Ses premières mesures seront, dans tous les établissements scolaires, de faire porter un uniforme républicain à tous les élèves de France, de faire chanter la Marseillaise tous les matins et imposer les casiers à smartphone où ces engins de destruction massive des cerveaux seront rangés obligatoirement. Avec ces quelques mesures, l’ambiance changera rapidement dans les salles de classe et les cours d’écoles.

Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de la défense nationale. Il est bien plus qu’un moine soldat !

RAYONNEMENT DE LA FRANCE

Catherine Brechignac, ministre de la Recherche scientifique. Au nom des 15 Nobel français de physique et chimie décernés depuis 1987 (le Nobel 2025 vient d’être décerné à Michel Devoret), cette scientifique spécialisée en Nano-science et physique quantique, Secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie des Sciences, ancienne directrice générale et présidente du CNRS, aura la mission impossible de préserver l’excellence de la science made in France.

Philippe Latombe, ministre de l’IA et du tout-numérique. Il est parmi les rares parlementaires qui y comprennent quelque chose à l’intelligence artificielle et à l’internet. Il aura fort à faire pour refonder les bases d’une souveraineté numérique franco-européenne, tant le retard accumulé, notamment pendant les années Macron, est considérable.

Hugo Clément, ministre de la Terre et des Hommes. On ne le présente plus mais espérons qu’il saura réconcilier réindustrialisation et respect de l’environnement, fins de mois et fin du monde.

Karine Le Marchand, Ministre des ruralités. Bon, en politique, l’amour n’est pas la solution ! Mais l’égérie de la France du cœur des terroirs saura mobiliser la République pour redonner aux paysans français la fierté et l’ambition de redevenir la première puissance agricole européenne.

Julie Andrieu, ministre du tourisme et de l’art de vivre à la française. Elle est l’héritière de Jean-Claude Petitrenaud à la TV. Arpentant la France avec sa célèbre Peugeot 304 Cabriolet, sa mythique « Micheline » rouge, elle va à la rencontre des Français qui aiment la bonne bouffe et les terroirs de France. Julie Andrieu aidera les professionnels du tourisme à dépasser les 100 milliards de chiffre d’affaires et les 100 millions de touristes.

Yan Monplaisir, ministre des Outre-mer. La Martinique n’a jamais donné de Ministre à la république. Il est temps de réparer cette anomalie. Le maire de Saint-Joseph, chef d’entreprise, grande gueule quand il le faut, résolument hostile au Congrès de la rupture des autonomistes et autres indépendantistes qui menacent l’unité de la République, saura défendre des Outre-mer axés enfin sur le développement économique et non l’assistanat, pour une grande réforme fiscale et une adaptation – simplification du droit national et européen.

Stéphane Bern, ministre du patrimoine. Inutile de justifier ce choix !

Mais précisons que l’Etat devant rester neutre, à part des dispositifs fiscaux ou réglementaires de protection de l’exception française (comme le prix unique du livre), le ministère de la culture, la carte de presse et France Télévision seront supprimés.

Tony Estanguet, ministre des Sports et des Jeux d’hiver 2030. Inutile à nouveau de justifier !

AU TRAVAIL, LES FRANÇAIS !

Ghislaine Alajouanine et Radouan Kourak, ministres de la Jeunesse, des initiatives individuelles et des solidarités intergénérationnelles

Elle est la plus jeune et la plus créative de nos aînés, chantre de la télémédecine en France, Commandeur de la Légion d’honneur, auteure du concept de télé-flagrandélit (entre autres qualités).

Il est un brillant jeune Français plein de promesses et attaché à la liberté, valeur française par excellence.

A eux deux, ils sauront redonner une nouvelle jeunesse (et un bon coup de pied au cul des assistés) à une France qui déprime ! Chargés de deux grandes priorités (remplacer toutes les aides sociales et les indemnités de chômage par une seule et unique allocation de solidarité par foyer plafonnée à 70% du SMIC, créer un réseau de 100.000 mentors pour accompagner les jeunes en quête d’avenir professionnel), ils sauront mobiliser toutes les solutions d’IA et de blockchain pour instaurer cette double révolution de la solidarité.

Arnaud Montebourg, ministre des Entreprises, des énergies, des transports, de l’industrie et de l’immobilier. Bien que parfois trop idéologue à notre goût, il a été très volontariste dans les années 2010 comme ministre du redressement productif pour sauver de nombreuses entreprises. Et c’est l’essentiel ! La volonté doit revenir au pouvoir et il n’en manque pas ! Pourquoi pas son retour au moment où les défaillances d’entreprises explosent à nouveau ?

François Perret, ministre du partage de la valeur et du capitalisme participatif. Du général De Gaulle à Michel Rocard, des gaullistes sociaux à la deuxième gauche aujourd’hui disparue, ils ont tous été pour le développement de l’actionnariat dans le monde salarié. Contrairement à la lubie cégétiste et LFISte de la lutte des classes qui opposerait les salariés aux patrons, la France est déjà parmi les leaders mondiaux de l’actionnariat salarié. François Perret, que nous qualifierons d’énarque critique, attaché à une profonde réforme de l’Etat, déjà ambassadeur du partage de la valeur, aura les coudées franches pour convertir définitivement les Français à un capitalisme plus humain.

DEGROSSIR LE MAMMOUTH

Agnès Verdier-Molinié et David Lisnard, ministres de la décentralisation, de la rupture de l’Etat – mammouth et de la simplification du droit

La présidente de l’IFRAP et le président de l’Association des maires de France et de Nouvelle énergie (avenir de LR ?) ne seront pas trop de deux pour s’attaquer au mammouth de l’Etat. Faire voter une grande loi de décentralisation effective donnant une autonomie fiscale aux collectivités locales, libérant les énergies dans tous les territoires de France qui constituent le système nerveux et le terreau des valeurs de la France, ne suffira pas.

Il faut aussi dégrossir l’Etat ! Avec force et détermination. Seront-ils les Mileï français pour faire le grand ménage dans l’administration française, supprimer toutes les agences et autres comités redondants et inutiles ?

Surtout, pour faire des 18 mois qu’il reste avant 2027 une période utile, le gouvernement imposera aux députés et aux sénateurs une seule et unique mission (outre le vote du budget bien sûr) : réécrire, simplifier, expurger tout le droit français des dizaines de milliers de pages de codes qui étouffent le pays. Un Parlement de simplification pour amaigrir le droit français ! La procédure maltraitera forcément les traités et le droit européen : cette période où le Parlement s’interdira de voter toute loi sauf celle de simplification générale du droit sera ponctuée par un référendum début 2027 qui entérinera définitivement le travail effectué par les parlementaires. Une œuvre indispensable pour redresser la France.

Frédéric Bizard, ministre de la santé. Pour sauver les deux joyaux de notre système de santé que sont la prise en charge à 100% des affections longue durée et l’excellence scientifique de notre médecine (nous n’avons toujours pas digéré qu’au pays de Pasteur il n’y ait pas eu de vaccin français contre le Covid), et pour en finir avec le scandale des déserts médicaux, ce brillant économiste de la santé sera chargé de réformer, simplifier et mettre de l’ordre (et de la vertu) dans l’ensemble du mammouth sanitaire français.

Michel Taube, ministre chargé de promouvoir le respect et le pouvoir des femmes. L’homme à la cravate et aux chaussettes orange, couleur symbole originelle de la lutte contre les violences faites aux femmes (il fut un temps où l’ONU organisait l’Orange Day le 25 novembre), sera chargé de lutter contre toutes les formes discriminations positives, les fausses égalités et le wokisme LGBT-QYZ… (mais pas X) qui nuisent à la cause des femmes. Il sera chargé de soutenir toutes les femmes de pouvoir, d’initiatives et d’action contre le retour du machisme ambiant et d’un islamisme de soumission qui fait reculer de plusieurs siècles la cause des femmes.