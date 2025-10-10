9 octobre, Badinter au Panthéon pour l’histoire. 10 octobre, Journée mondiale contre la peine de mort pour demain. Le clin d’oeil de Michel Taube, fondateur d’Ensemble contre la peine de mort

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Pour ne fâcher personne (ou se brouiller avec tous), nous avons pris le parti de ne retenir aucun des ministres sortants des derniers gouvernements Macron (sauf une exception). Depuis l’intervention de Sébastien…
Benoît Chervalier bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes l’auteur d’un livre à lire absolument pour tout amoureux ou observateur de l’Afrique : « ce qu’attend l’Afrique, ressources…
Candidate du Nouveau Front Populaire aux législatives de 2024 dans la 2ᵉ circonscription du Cantal, Zoé Pébay s’est illustrée ces derniers mois par son soutien indéfectible à Rima Hassan, malgré les multiples…
Monsieur le maire de Saint-Joseph, pourquoi êtes-vous l’un des rares élus de Martinique à ne pas participer au Congrès des élus ouvert hier par Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de…
Poète, écrivain et intellectuel franco-syrien, Omar Youssef Souleimane a connu la dictature avant l’exil. Né à Qouriya, il a grandi dans un environnement marqué par la propagande du régime de Bachar al-Assad…
Les innombrables constats d’incompétences des décideurs politiques sont aussi affligeants que ces votes répétés pour eux autant que leur omniprésence médiatique. Les problèmes de finances publiques, de pouvoir d’achat, de logements, d’insécurité,…