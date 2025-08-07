Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 18 : France, Strasbourg, les droits de l’Homme ont leur capitale

Opinion Internationale vous invite tout l’été à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Palais de l’Europe : rendez-vous aujourd’hui là où les droits de l’homme ont leur capitale…

Si d’aucuns contestent à Strasbourg le statut de capitale de l’Europe, nul ne lui dispute celui de capitale européenne des droits de l’homme ! Et les droits de l’homme, avec le Palais des Nations à Genève, ont à Strasbourg leur Palais.

Le Palais de l’Europe, construit en 1977, auquel on a ajouté en 1994 le somptueux bâtiment amiral de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, domine aujourd’hui tout un quartier de la capitale alsacienne. A visiter absolument, sans oublier évidemment le Parlement Européen, de l’autre côté d’un bras de l’Ill, la rivière qui remonte toute l’Alsace pour se jeter dans le Rhin en aval de Strasbourg.

En 1949, le Conseil de l’Europe, l’Europe des 47 aujourd’hui, y a jeté les bases d’une Europe pacifiée : il se réunissait alors dans le Palais universitaire de Strasbourg, En 1950, les Etats membres ont adopté la fameuse Convention européenne des Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. La Cour de Strasbourg veille scrupuleusement sur son respect par les Etats. Le dispositif est unique au monde en ce que, pour une fois, la souveraineté des nations est subordonnée juridiquement au respect de nos libertés.