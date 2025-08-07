Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 23 : France, Paris, café du Croissant, rue Montmartre – pourquoi ont-ils tué Jaurès ?

Opinion Internationale vous invite tout l’été à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Café du Croissant, rue Montmartre : visite aujourd’hui du lieu où fut assassiné Jaurès.

Le vendredi 31 juillet 1914 à 21 h 40, alors qu’il dîne au café du Croissant, rue Montmartre, à deux pas du siège de son journal L’Humanité, Jean Jaurès est assassiné.

Son meurtre met un terme aux efforts désespérés qu’il avait entrepris depuis l’attentat de Sarajevo pour empêcher la déflagration militaire en Europe et dans le monde. Son assassinat précipite le ralliement de la majorité de la gauche française à l’Union sacrée, y compris beaucoup de socialistes et de syndicalistes qui refusaient jusque-là de soutenir la guerre.

Les deux guerres mondiales qui suivront représenteront la période la plus sombre de l’humanité. Dès 1911 pourtant, Jaurès mettait en garde ses collègues députés : « Et qu’on n’imagine pas une guerre courte, se résolvant en quelques coups de foudre et quelques jaillissements d’éclairs […]. Ce seront des masses humaines qui fermenteront dans la maladie, dans la détresse, dans la douleur, sous les ravages des obus multipliés, de la fièvre s’emparant des malades. »

Visiter et passer un moment au café du Croissant encouragent à méditer sur la vie et le sacrifice d’un homme dont le combat s’inscrivait dans la continuité de la Révolution française et de l’idéal républicain. Jaurès nous a laissé un testament en forme de conseil lapidaire : rester intraitable sur le principe de liberté et ne rien construire sans morale.