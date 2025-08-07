Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 19 : France, Houjarray, la Maison qui inspira les pères fondateurs de l’Europe

Opinion Internationale vous invite tout l’été à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Maison Jean Monnet : aujourd’hui visite de la Maison qui inspira les pères fondateurs de l’Europe.

Au cœur de l’Ile-de-France, à Houjarray, dans les Yvelines, à 40 km de Paris, c’est dans une ancienne ferme que Jean Monnet et les autres pères fondateurs de la CEE, l’ancêtre de l’Union Européenne, ont conçu le projet européen qui allait ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, et refermer définitivement les heures sombres de deux guerres mondiales qui avaient ensanglanté les peuples européens.

C’est dans la Maison où il vécut, et que l’on peut visiter aujourd’hui, que Jean Monnet a rédigé avec ses collaborateurs, dans les derniers jours d’avril 1950, la déclaration historique que Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères, devait adresser à l’Europe le 9 mai 1950, proposant la création de la CECA (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier), jetant ainsi les bases de la Communauté Européenne.

C’est dans cette même maison que Jean Monnet mourut le 16 mars 1979.

Des Maisons Jean Monnet ravivent aussi sa mémoire en Italie et en Allemagne.