Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 22 : France, Argelès-sur-Mer, le camp par lequel les républicains espagnols arrivèrent en France

Opinion Internationale vous invite tout l’été à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Mémorial du camp d’internement des républicains espagnols : rendez-vous aujourd’hui dans ce camp par lequel sont passés des milliers de réfugiés républicains espagnols.

En 1939, 200 000 républicains espagnols fuyant le franquisme sont internés à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Connue sous le nom de la «Retirada», plus de 450 000 républicains franchissent la frontière franco-espagnole suite à la chute de la Seconde République espagnole et à la victoire du général Franco.

Le gouvernement français choisit la plage d’Argelès-sur-Mer pour «accueillir» tous les réfugiés. Un camp d’internement est ouvert à la hâte. Plus de 200 000 républicains y séjourneront dans des conditions extrêmes avant d’être transférés dans les camps de Saint-Cyprien, du Barcarès, de Bram et du Vernet.

Le Mémorial, inauguré en 2014, a pour objectif de matérialiser le travail de recueil de la mémoire et de le présenter à tous les publics. La salle s’étend sur 200 m² et est divisée en deux zones symbolisant l’Espagne et la France, séparées par une cloison qui matérialise la frontière pyrénéenne. La partie Espagne permet de comprendre le contexte et les causes de la guerre civile. La frontière est symbolisée par une cloison où l’on peut lire des coupures de presse de journaux d’époque. La partie France est exclusivement consacrée au camp et aux baraquements qui se dressaient alors sur la plage nord d’Argelès-sur-Mer.