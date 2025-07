Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 1 : Grande-Bretagne, Runnymede, là où fut signée la première Constitution de l’histoire…

Jusqu’au 5 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Aujourd’hui, Runnymede : visite toute british là où, pour la première fois dans l’histoire, un roi vit ses prérogatives limitées par la Magna Carta…

Si vous vous rendez en Angleterre par le Tunnel sous la Manche, avant d’arriver à Londres, arrêtez vous une petite heure à Runnymede, petite ville dans le comté de Surrey. C’est là que la célèbre Magna Carta fut signée par le roi d’Angleterre, Jean sans Terre le 15 juin 1215.

La Magna Carta est le premier acte politique de l’histoire, la première Constitution écrite par laquelle un roi consent à réduire ses prérogatives de droit divin. Elle inaugure le long chemin vers la construction de régimes de contre-pouvoirs qui limitent et encadrent le pouvoir du roi ou du président dans un Etat. Cela s’appellera la démocratie…

« Aucun homme libre ne sera saisi ou emprisonné, ni dépouillé de ses droits ou de ses biens, ni proscrit ou exilé, et nous n’emploierons pas la force contre lui, si ce n’est par le jugement légitime de ses égaux ou par la loi du pays. Nous ne vendrons à personne, nous ne refuserons ni ne retarderons le droit ou la justice ».

Il s’agit de l’une des trois clauses originales qui ont toujours force de loi en Grande-Bretagne ; les deux autres défendent la liberté et les droits de l’Église anglaise, ainsi que les libertés et les coutumes de Londres et d’autres villes.

On peut visiter la Magna Carta Memorial Egham qui fut le témoin de la signature de cet acte majeur aujourd’hui enseigné dans les Facultés de sciences politiques et d’histoire.

Ce mémorial, situé sur le site du scellement de la Magna Carta, a été érigé en 1957 par l’American Bar Association. Conçu par Sir Edward Maufe, il reflète le rôle que la Magna Carta a joué dans la Déclaration des droits et la Constitution américaines et son utilisation aujourd’hui, par exemple, la présomption d’innocence et la charge de la preuve.

Un des quatre originaux encore conservés du texte de la Magna Carta se trouve dans la cathédrale de la Ville de Lincoln dans le centre-est de l’Angleterre (Lincolnshire).