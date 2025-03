Les aviatrices militaires : une révolution en marche. La chronique de Marc Alban

Dans un contexte où la féminisation des armées et les enjeux de défense sont au cœur des débats, j’ai participé cette semaine à un véritable « salon des aviatrices ».

Cet événement, organisé sur la base aérienne de Mérignac par l’Armée de l’Air et de l’Espace en partenariat avec l’association Aérométiers, visait à mettre en lumière la diversité des métiers et des formations dans l’aéronautique, l’aéroportuaire et l’aérien.

J’y suis allé avec une curiosité particulière. « À mon époque », les femmes dans l’Armée de l’Air étaient rares. Secrétaires, convoyeuses de l’air, quelques mécaniciennes ou contrôleuses… mais pas une seule pilote. L’École de l’Air n’embauchait pas de personnel féminin sur ce type de poste.

Aujourd’hui, le paysage a radicalement changé. Les femmes représentent 25 % des effectifs de l’Armée de l’Air et de l’Espace – un record dans les forces armées. Et surtout, elles ont accès à tous les métiers. On compte désormais des femmes commandos de l’Air, une vingtaine de pilotes de transport et, bien qu’encore peu nombreuses, quatre pilotes de chasse.

Et ce n’est pas tout : cinq femmes colonels commandent des bases aériennes et trois sont officiers généraux.Autant dire qu’une nouvelle ère s’est ouverte.

Mais ce qui m’a le plus marqué, ce sont les témoignages. Une adjudante contrôleuse aérienne m’a confié, avec un grand sourire, combien elle était fière de servir dans l’Armée de l’Air et de l’Espace. Une lieutenante, tout juste rentrée du Mali, m’a parlé d’une expérience enrichissante, intense et inoubliable.

Et la féminisation ne s’arrêtera pas là. L’objectif ? 30 % de femmes d’ici 2030. Un défi de recrutement d’autant plus crucial lié au contexte d’insécurité mondiale. Car il faut le rappeler : après la professionnalisation, l’Armée de l’Air comptait 90 000 personnes. Aujourd’hui, elles ne sont plus que 51 000, dont seulement 40 500 militaires.

Alors, qu’on se le dise : les aviatrices sont là. Et elles comptent bien prendre leur envol.

Général Marc Alban

Général de Division Aérienne (2s), ancien pilote de chasse, plus de 5 000 heures de vol sur une dizaine de types d’avions, 2 fois en opération en Afrique, officier de la Légion d’Honneur, médaille de l’aéronautique, médaille d’or de la Sécurité des Vols, ancien Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace.